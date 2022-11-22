Президент Австрии: Российская агрессия против Украины – это нападение на Европу
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что агрессия России против Украины является также нападением на всю Европу
Об этом он заявил во время видеообращения на проходившем по случаю 100-летия организации конгрессе Панъевропейского союза, передает Укринформ.
"Российская агрессия против Украины - это одновременно и нападение на Европу, на демократию, свободу, независимость и модель совместного проживания", - подчеркнул австрийский глава.
Необходимо демонстрировать "солидарность, единство и решительность" в реагировании на российскую агрессию, считает он.
"Эта кровавая война четко демонстрирует, насколько важна панъевропейская идея и через 100 лет после ее возникновения", - добавил Беллен.
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