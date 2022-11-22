Об этом он заявил во время видеообращения на проходившем по случаю 100-летия организации конгрессе Панъевропейского союза, передает Укринформ.

"Российская агрессия против Украины - это одновременно и нападение на Европу, на демократию, свободу, независимость и модель совместного проживания", - подчеркнул австрийский глава.

Необходимо демонстрировать "солидарность, единство и решительность" в реагировании на российскую агрессию, считает он.

"Эта кровавая война четко демонстрирует, насколько важна панъевропейская идея и через 100 лет после ее возникновения", - добавил Беллен.

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