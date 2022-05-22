О намерении баллотироваться на второй срок австрийский президент Александр Ван дер Беллен объявил в видеообращении, пишет Kurier.

"Я баллотируюсь на пост президента. Я прошу вашей поддержки и вашего голоса", - сказал он.

То, что Александр Ван дер Беллен, которому исполнилось 78 лет, будет избираться на второй шестилетний срок, может ограничить количество кандидатов в президентской гонке 2022 года. Дело в том, что действующий президент достаточно популярен среди избирателей.

Напомним, Австрия готова поддержать нефтяное эмбарго для РФ.

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