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Президент Ассоциации украинских банков рассказал, какой курс доллара ждать украинцам до конца года

6 сентября, 2023 среда
18:17
Экономика

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас отметил, что Национальный банк Украины делает первые шаги по смягчению валютных ограничений

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На курс гривны влияют внешние и внутренние факторы. Прошлый год был достаточно рекордным по инфляции в Евросоюзе и США. Решение о повышении ставок было обосновано. Финансовая и вооруженная поддержка Украины со стороны международных партнеров позволяет нам чувствовать себя уверенно в рамках военного положения" , – заметил Дубас.

Президент Ассоциации украинских банков также добавил, что Национальный банк Украины делает первые шаги по либерализации или смягчению валютных ограничений, которые были введены в начале военного положения.

"И это сигнал того, что ситуация стабильна и можно отпускать эти ограничения. Ослабление гривны до конца года может быть в пределах 39 -39,5 грн за доллар", - пояснил Дубас.

  • Национальный банк Украины с 21 октября разрешил покупать американские доллары по официальному курсу без ограничений, но с последующим их размещением на депозит в банке от 6 месяцев.
  • В среду, 6 сентября, средний курс продажи доллара в банках составляет 37,97 грн., а евро стоит 41,20 грн.
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