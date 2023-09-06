Президент Ассоциации украинских банков рассказал, какой курс доллара ждать украинцам до конца года
Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас отметил, что Национальный банк Украины делает первые шаги по смягчению валютных ограничений
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"На курс гривны влияют внешние и внутренние факторы. Прошлый год был достаточно рекордным по инфляции в Евросоюзе и США. Решение о повышении ставок было обосновано. Финансовая и вооруженная поддержка Украины со стороны международных партнеров позволяет нам чувствовать себя уверенно в рамках военного положения" , – заметил Дубас.
Президент Ассоциации украинских банков также добавил, что Национальный банк Украины делает первые шаги по либерализации или смягчению валютных ограничений, которые были введены в начале военного положения.
"И это сигнал того, что ситуация стабильна и можно отпускать эти ограничения. Ослабление гривны до конца года может быть в пределах 39 -39,5 грн за доллар", - пояснил Дубас.
- Национальный банк Украины с 21 октября разрешил покупать американские доллары по официальному курсу без ограничений, но с последующим их размещением на депозит в банке от 6 месяцев.
- В среду, 6 сентября, средний курс продажи доллара в банках составляет 37,97 грн., а евро стоит 41,20 грн.
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