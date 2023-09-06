Президент Ассоциации украинских банков рассказал, какой курс доллара ждать украинцам до конца года

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На курс гривны влияют внешние и внутренние факторы. Прошлый год был достаточно рекордным по инфляции в Евросоюзе и США. Решение о повышении ставок было обосновано. Финансовая и вооруженная поддержка Украины со стороны международных партнеров позволяет нам чувствовать себя уверенно в рамках военного положения" , – заметил Дубас.

Президент Ассоциации украинских банков также добавил, что Национальный банк Украины делает первые шаги по либерализации или смягчению валютных ограничений, которые были введены в начале военного положения.

"И это сигнал того, что ситуация стабильна и можно отпускать эти ограничения. Ослабление гривны до конца года может быть в пределах 39 -39,5 грн за доллар", - пояснил Дубас.