Президент Армении подал в отставку

Об этом говорится на официальном сайте президента Армении.

Саркисян подчеркнул, что его решение не было продиктовано эмоциями.

Он отметил, что Армения живет в реальности, где ее президент не может повлиять на вопросы войны и мира. При такой реальности у президента нет "конституционного инструмента", чтобы помочь стране.

"В это непростое для нашего государства время, когда нужно национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая этим внимание общественности от важнейших вопросов", — говорится в заявлении.

Саркисян поблагодарил всех граждан за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена. Особую благодарность бывший президент выразил солдатам и офицерам.



Саркисян занимал должность президента Армении с апреля 2018 года.



Президент Армении избирается Национальным собранием страны сроком на семь лет. Один и тот же человек может быть избран президентом только один раз.

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