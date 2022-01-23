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Президент Армении подал в отставку

23 января, 2022 воскресенье
18:19
Мир Армен Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Об этом говорится на официальном сайте президента Армении.

Саркисян подчеркнул, что его решение не было продиктовано эмоциями.

Он отметил, что Армения живет в реальности, где ее президент не может повлиять на вопросы войны и мира. При такой реальности у президента нет "конституционного инструмента", чтобы помочь стране.

"В это непростое для нашего государства время, когда нужно национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая этим внимание общественности от важнейших вопросов", — говорится в заявлении.

Саркисян поблагодарил всех граждан за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена. Особую благодарность бывший президент выразил солдатам и офицерам.

Саркисян занимал должность президента Армении с апреля 2018 года.

Президент Армении избирается Национальным собранием страны сроком на семь лет. Один и тот же человек может быть избран президентом только один раз.

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Армения
Армен Саркисян
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