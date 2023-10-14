Президент Армении официально утвердил ратификацию Римского устава
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал ранее принятый парламентом закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда
Эта информация появилась на официальном сайте президента.
Закон о ратификации Римского устава президент подписал 13 октября.
"13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского устава Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления "О признании задней силой юрисдикции Международный уголовный суд Республикой Армения" на основании статьи 12, часть 3 – говорится в сообщении.
Что предшествовало
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
24 марта Конституционный суд Армении признал, что обязательства по Римскому уставу соответствуют конституции страны.
В апреле в Армении заявили, что, несмотря на ратификацию Римского устава, которым руководствуется Международный уголовный суд, правительство страны "не намерено и не желает" арестовывать Путина .
1 сентября правительство Армении направило Римский устав в Национальное собрание на ратификацию.
5 сентября Россия потребовала, чтобы власти Армении объяснили желание ратифицировать Римский устав.
13 сентября премьер-министр Николай Пашинян объявил, что Армения полностью ратифицирует Римский устав и подчеркнул, что это не имеет отношения к отношениям страны с РФ.
28 сентября в Армении заявили , что ратификация не обяжет к аресту Путина.
3 октября во время заседания парламента оппозиционные фракции "Армения" и "Честь мая" бойкотировали обсуждение Римского устава и покинули зал, однако решение было принято.
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