Президент Афганистана выступил с телевизионным обращением
Афганский глава государства Ашраф Гани в субботу, 14 августа 2021 года, обратился к гражданам этой страны с телевизионным обращением
Это его первое публичное выступление после того, как силы Талибана развернули полномасштабное военное наступление по всему Афганистану, рассказывает Еспресо.TV .
В телевизионной речи президент Афганистана обратился к нации впервые с тех пор, как в последние дни талибы достигли значительных успехов.
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Как отметил Гане, сейчас продолжаются "быстрые" и "широкие" "консультации с представителями народа, его лидеров и с нашими международными партнерами".
"В нынешней ситуации восстановления наших сил безопасности и обороны является нашим главным приоритетом. И в этом направлении осуществляются серьезные шаги", - цитирует афганского президента Al Jazeera .
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Также он пообещал решить проблему беженцев.
"Я хотел бы заверить вас, как ваш президент, мы собираемся предотвратить дальнейшее перемещение людей", - добавил Ашраф Гани, не прибегая впрочем к никаких подробностей.
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"Было очень много предположений, что возможны какие-то изменения в руководстве, что даже возможно, что он может отступить от правительства. Но, похоже, ни" вновь взял на себя обязательство продолжать борьбу ", - делает вывод Al Jazeera.
- А тем временем подразделения талибов продолжают двигаться на Кабул.
- Они уже загарабалы второе, третье и пятое по населением города Афганистана - Кандагар, Герат и Кундуз. Дипмиссии многих стран заявляют о сокращении представительств или их полной эвакуации. В Кабуле много беженцев, бегущих под защиту светского правительства.
- Стремительное расширение зоны фактического влияния Талибана в территориальных пределах Афганистана началось после того, как 6 июля войска США покинули авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести все войска из страны.
- МИД рекомендует Украинская немедленно покинуть Афганистан.
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