Президент Афганистана готовится сложить полномочия. К нему пришли посланцы талибов, - Al Arabiya
Светский президент Афганистана Ашраф Гани откажется от должности
Об этом со ссылкой на собственные источники передает телеканал Al Arabiya , информирует Еспресо.TV .
По данным телеканала, это должно произойти "в течение следующих нескольких часов".
Причина - постепенный переход Кабула под власть фундаменталистского движения Талибан.
Сейчас в него отправились представители нового политического режима.
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Согласно заявлению Министерства внутренних дел Афганистана, власть будет передана мирно, без боя.
Талибы тоже утверждают, что не намерены кому мстить и обещают прощение бывшим чиновникам и военнослужащим.
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Американские дипломаты были эвакуированы из посольства на вертолете.
По словам представителя НАТО, нескольких сотрудников ЕС также были перемещены в неназваногобезпечного места в Кабуле.
Великобритания тоже заявила, что эвакуирует из страны своих дипломатов и граждан.
С другой стороны, Россия не намерена вывозить своих официальных лиц из Кабула.
- Делегация Талибана, напомним, недавно посетила Москву, что вызвало большой международный скандал.
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