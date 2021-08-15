Президент Афганистана готовится сложить полномочия. К нему пришли посланцы талибов, - Al Arabiya

Об этом со ссылкой на собственные источники передает телеканал Al Arabiya , информирует Еспресо.TV .



По данным телеканала, это должно произойти "в течение следующих нескольких часов".



Причина - постепенный переход Кабула под власть фундаменталистского движения Талибан.



Сейчас в него отправились представители нового политического режима.



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Согласно заявлению Министерства внутренних дел Афганистана, власть будет передана мирно, без боя.



Талибы тоже утверждают, что не намерены кому мстить и обещают прощение бывшим чиновникам и военнослужащим.



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Американские дипломаты были эвакуированы из посольства на вертолете.



По словам представителя НАТО, нескольких сотрудников ЕС также были перемещены в неназваногобезпечного места в Кабуле.



Великобритания тоже заявила, что эвакуирует из страны своих дипломатов и граждан.



С другой стороны, Россия не намерена вывозить своих официальных лиц из Кабула.

Делегация Талибана, напомним, недавно посетила Москву, что вызвало большой международный скандал.