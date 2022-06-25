Преждевременное сообщение о ВСУ препятствует работе военных, - Маляр

Об этом она сообщила в Facebook.

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", - написала Маляр.

По ее словам, одновременно с выходом или заходом в город могут реализовываться несколько военных задач. Досрочная информация помешала военнослужащим реализовать планы и маневры.

"Все, о чем можно в этот момент говорить, – говорят официальные источники – Генштаб и Минобороны (мы всегда скоординированы информационно)", – добавила она.

18 июня заместитель министра обороны Анна Маляр призвала журналистов не делать подробных материалов о госпиталях, чтобы их не обстреляли россияне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb