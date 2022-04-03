Прежде всего нам нужно собрать технику и людей, чтобы все завалы в Ирпене убрать, — Янина Соколова о ситуации в городе

Об этом она сообщила в эфире Еspreso TV.



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Cоколова отметила, что после разминирования Ирпеня будут собирать остатки завалов с дорог специальной техникой: "В город очень тяжело проехать, мы добирались определенными путями, это было очень сложно. Дороги нужно убрать. В Украине и в маленьких городках под Киевом не так много техники, чтобы это сделать. Поэтому нам необходимо именно это, призываю, если есть возможность помочь финансово мэру Ирпеня и терробороне города, пишите на странице Александра Маркушина. Потому что сейчас в Ирпене армагеддон".



Также журналистка подчеркнула: "Все, кто находится за границей и не знает, как помочь, пожалуйста, находите технику – она есть в Германии, Швеции и других европейских странах. Также, возможно, можно найти эту технику на Западе Украины, где не было таких активных боевых действий".

Добавим, Ирпень закрывают на выезд для защиты от мародеров.



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