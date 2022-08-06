Об этом пишет российское интернет-СМИ Медиазона.

По данным издания, с ними связались двое заключенных из разных колоний РФ и рассказали, что их колонии посещал невысокий лысый мужчина в годах со звездой героя России на груди, который называл себя Евгением Пригожиным и предлагал свободу и деньги в обмен на участие в войне против Украины.

"Если вы выйдете отсюда со мной, то либо вернетесь свободным человеком, либо умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Отвратящих назад ждет расстрел на месте", - процитировал один из заключенных речь. человека, назвавшегося Пригожиным.

По его словам, вербовщик обещал по 100 тысяч рублей в месяц "плюс премия примерно столько же", а в случае "достойной" гибели – 5 миллионов рублей семьи.

Узник рассказал, что в первую очередь интересуют их убийцы и разбойники.

"Лучше, говорит, чтобы не бытовые убийцы были, а прямые сознательные — вам, говорит, у нас понравится. Вообще он произвел впечатление маньяка. Никакого принуждения в это время нет. Вы, говорите, должны сами понять, что нам нужны. И действительно, пошли записываться много, очень много, никак не менее 200 человек", - рассказывает осужденный.

По словам другого осужденного, человек, представившийся Пригожиным, повторял: "У меня особые полномочия от президента, мне пох*й на всех, мне нужно выиграть эту чертовую войну любой ценой".

За участие в войне он обещал не только деньги, но и помилование, снятие судимости, а не имеющим российского гражданства — паспорт.

"Я сам сидел в тюрьме 10 лет и потому думаю, что вам понравится мое предложение", - говорил гость и добавлял, что война "надолго".

29 июля мы писали, что во временно оккупированном Крыму Российская Федерация проводит скрытую мобилизацию. А также в рамках незаконной призывной кампании привлекают на военную службу студентов, планируя бросить их на войну с Украиной.

5 августа глава Луганской области сообщил, что на оккупированной территории россияне усиленно раздают "повестки" в общественных местах и привлекают к этому учителей, руководителей отделов кадров предприятий.

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