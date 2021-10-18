Прежде чем облагать налогами владельцев огородов, Зеленский должен ответить за $ 40 млн в оффшорах от Коломойского, - Ирина Геращенко

Об этом в ходе согласительного совета заявила соглава фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.



"На этой неделе собираются принять "ресурсный законопроект" 5600, которым собираются наложить налоги даже на владельцев огородов", - отмечает Геращенко.



"При этом сама власть налоги не платит. Зеленский считает, что Порошенко нанял 600 журналистов-расследователей и снял передовицы всех мировых медиа для того, чтобы написать там об оффшорном скандале с Зеленским. В Украине на оффшорный скандал ни один правоохранительный орган пока внимания не обратил ", - отметила соглава фракции "ЕС".



"Но у общества есть вопросы к Зеленскому. Первый: были ли уплачены налоги с $ 40 млн, которые были выведены в оффшоры. Второе: за что именно были заплачены эти $ 40 млн. И третье: происхождение этих средств. Имели ли они отношение к ПриватБанку, куда потом со всех налогоплательщиков были внесены 166 млрд рефинанса", - напомнила Ирина Геращенко.

Напомним, 3 октября состоялась премьера фильма-расследования "Слидства.Инфо" "Оффшор 95", в котором утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие соратники по "Квартала 95" могли быть причастны к переводам $ 40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Зеленский заявил, что "не увидел ничего нового" в расследовании "Слидства.Инфо" об оффшорах студии "Квартал 95".