Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Прежде чем менять мир, надо начать с себя, - Епифаний

Прежде чем менять мир, надо начать с себя, - Епифаний

17 октября, 2021 воскресенье
11:00
Общество Епифаний

Сегодня, 17 октября 2021 года, в 17-е воскресенье после праздника Пятидесятницы глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний возглавил божественную литургию в столичном Свято-Михайловском Златоверхом соборе

Перед началом литургии предстоятель призвал начать менять себя, передает Еспресо.TV .

"Мы не можем изменить весь мир, мы не можем всех грешников отвлечь от зла или всеобъемлюще приостановить действие греха в мире. Но то, что мы действительно можем и к чему способен каждый из нас уже сегодня и сейчас - это менять самих себя", - отметил Епифаний.

Читайте также: После прихода к власти команды Зеленского приходам на Киевщине не позволяют переходить из Московского патриархата в ПЦУ, - Епифаний

Он отметил, что нужно сделать для себя "золотым правилом" повседневной жизни слова апостола Луки: "Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы делайте им".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Эпифаний
ПЦУ
Читайте также:
Тайсон Ф'юрі (ліворуч) та Деонтей Вайлдер
13 октября, 2021 среда
Фьюри рассказал, что чувствовал во время нокдаунов от Уайлдера
16 октября, 2021 суббота
СБУ задержала грабителей банков, которые использовали документы усопших бойцов АТО-ООС
16 октября, 2021 суббота
После прихода к власти команды Зеленского приходам на Киевщине не позволяют переходить из Московского патриархата в ПЦУ, - Епифаний
Киев
+6
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.25
    Покупка 26.25
    Продажа 26.51
  • EUR
    Покупка 30.22
    Продажа 30.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
17 октября
12:50
Юлия Привалова
Дочь мэра Сокирян и сестра нардепа-"слуги", которая занимается бизнесом в Киеве, фотографируется рядом с Кремлем и постит унизительные анекдоты о "бандеровцах"
12:30
Monobank прекратит обслуживание карточек со злотыми
12:11
На недействующем Одесском нефтеперерабатывающем заводе неизвестные подожгли серу
11:53
Ультиматум Израиля от ХАМАС: $ 8 млн до 19 октября или возобновятся ракетные обстрелы, - СМИ
11:22
Колония №1 в Симферополе, Украина
В оккупированном Симферополе из-за пожара в колонии эвакуировали 197 человек
10:38
Китай тайно испытал гиперзвуковую ракету, которая облетела всю Землю, - Financial Times
10:17
16 октября на фронте: 11 вражеских обстрелов, оккупанты били из гранатометов
10:00
Франция отметила убитого исламистами учителя Самуэля Пати
09:41
Панорама Одессы
Пандемия COVID в Украине: за сутки - 11 тыс. случаев, 219 смертей. Больше всего заражений - в Одессе
09:20
На Житомирщине фура раздавила легковушку. Есть погибшие
09:00
Вадим Синявский
"Если будет нужно, и с оружием". Для разгона митингующих в Беларуси будут привлекать МЧС
08:40
Запорожье
В Запорожье закрываются вещевые рынки, рестораны, крупные ТРЦ, спортивные и концертные залы
08:14
В Екатеринбурге от жженого алкоголя умерло 12 мужчин и 6 женщин
07:46
Зеленский и Янукович
Зеленский и "Слуга народа" идут по пути Януковича и Партии регионов, - Владимир Цыбулько
07:15
Lidl
Немецкая сеть супермаркетов Lidl готовится зайти на рынок Украины, - Lebensmittel Zeitung
07:00
Кто придумал магический реализм, что такое порнографизы и где живет свобода неволи - 5 книг, которые развеют осеннюю грусть
2021, суббота
16 октября
23:10
Екатерина Бабкина
Лауреатом Центрально литературной премии "Ангелус" стала Екатерина Бабкина
22:49
Ломаченко перед боем с ексчемпионом мира попрощался с Украиной
22:32
Шмыгаль назвал среднюю стоимость гектара земли в Украине
22:20
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после разгромных побед "Динамо" и "Шахтера"
21:54
В Украине начаты первые уголовные производства за подделку COVID-сертификатов
21:40
Алексей Навальный
Во Франции суд отклонил иск Навального к компании Yves Rocher
21:22
Артем Довбик
Гол героя Евро-2020 Довбика помог "Днепру-1" победить "Колос" в УПЛ
20:55
Ляшко рассказал, до каких пор украинцам придется носить маски
20:30
Топ-менеджер Nike признался, что полвека назад убил человека
20:09
МЮ с Роналду проиграл "Лестеру" в безумной перестрелке в АПЛ
19:43
NASA запустило к Юпитеру зонд, который поможет раскрыть тайну возникновения Солнечной системы
19:24
Дмитрий Кулеба
Кулеба пообещал задавить российских преступников в Гааге
18:54
Дубль Гармаша помог "Динамо" разгромить "Львов" в УПЛ
18:25
В Киеве мужчина бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом в троллейбус
В Одессе женщина, которая находилась в розыске, похитила эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом
18:02
Гол, пас и победа: футболист сборной Украины стал героем матча чемпионата Италии
17:27
ООС
16 октября на фронте: российские оккупанты 6 раз нарушили режим "тишины"
17:11
В Украине создали 900 мобильных бригад, которые будут следить за соблюдением карантина, - Ляшко
16:55
Эксклюзив
Дмитрий Медведев
Статья Медведева - целенаправленное оскорбление президента Украины Зеленского, - Зубов
16:39
Северный поток-2
В Кремле уже открыто угрожают Европе энергетическим кризисом
16:19
Матеуш Моравецкий
Стена на границе с Беларусью должна защитить Польшу от шантажа Лукашенко и Путина, - Моравецкий
15:54
"Металлист 1925" на последней минуте вырвал победу над "Мариуполем" в УПЛ
15:39
В США рассказали о состоянии госпитализированного экс-президента Клинтона
15:22
Скотланд-Ярд считает убийство члена парламента в Великобритании терактом
14:58
Ирина Венедиктова
После угроз с оружием от Кивы Венедиктовой следует возбудить в отношении него производство. И не одно, - Стерненко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV