Прежде чем менять мир, надо начать с себя, - Епифаний

Перед началом литургии предстоятель призвал начать менять себя, передает Еспресо.TV .



"Мы не можем изменить весь мир, мы не можем всех грешников отвлечь от зла или всеобъемлюще приостановить действие греха в мире. Но то, что мы действительно можем и к чему способен каждый из нас уже сегодня и сейчас - это менять самих себя", - отметил Епифаний.



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Он отметил, что нужно сделать для себя "золотым правилом" повседневной жизни слова апостола Луки: "Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы делайте им".

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