Прежде чем менять мир, надо начать с себя, - Епифаний
Сегодня, 17 октября 2021 года, в 17-е воскресенье после праздника Пятидесятницы глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний возглавил божественную литургию в столичном Свято-Михайловском Златоверхом соборе
Перед началом литургии предстоятель призвал начать менять себя, передает Еспресо.TV .
"Мы не можем изменить весь мир, мы не можем всех грешников отвлечь от зла или всеобъемлюще приостановить действие греха в мире. Но то, что мы действительно можем и к чему способен каждый из нас уже сегодня и сейчас - это менять самих себя", - отметил Епифаний.
Читайте также: После прихода к власти команды Зеленского приходам на Киевщине не позволяют переходить из Московского патриархата в ПЦУ, - Епифаний
Он отметил, что нужно сделать для себя "золотым правилом" повседневной жизни слова апостола Луки: "Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы делайте им".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное