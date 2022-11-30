Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте в среду, передает Интерфакс-Украина .

"Что бы вы не думали о том, когда Украина может стать членом (НАТО, - ред.), предварительным условием для того, чтобы этот вопрос вообще был на столе, чтобы Украина победила. И мы помогаем, чтобы это произошло в этот момент "Союзники во время встречи четко дали понять, что они готовы сохранять поддержку передовым военным оборудованием, боеприпасами, горючим, всем, что нужно украинцам для самообороны. Это непосредственная важнейшая задача для союзников", - сказал Столтенберг.

По его словам, если Украина проиграет, кандидата на вступление в Альянс будет просто не существовать. Поэтому члены Североатлантического союза должны оказывать максимальную поддержку Украине.

"Именно это мы и делаем. Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украины", - отметил Столтенберг.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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