Превратиться в крупнейшего публичного заказчика: новоназначенный глава Агентства ресурсного обеспечения армии Жумадилов рассказал о планах

Об этом Жумадилов написал в facebook .

Он отметил, что Агентство при Министерстве обороны Украины, которое будет осуществлять тыловое обеспечение ВСУ, сейчас "есть только на бумаге", однако оно должно заработать уже осенью.

"Должны превратить Агентство из нескольких строк записи у государственного регистратора и устава, чем оно сейчас есть, в ключевого оператора тылового обеспечения армии, крупнейшего публичного заказчика страны, на работу которого полагаются миллионы военнослужащих, к сотрудничеству с которым стремятся тысячи поставщиков, в равных условиях конкурирующих за соответствующее право", – рассказал Жумадилов.

По его словам, среди неотложных задач - внесение Министерством проекта постановления в правительство, которым последнее должно определить Агентство ответственным исполнителем бюджетной программы. Принятие было запланировано на июль, однако из-за процессов в министерстве его отложили на неопределенный срок.

Также на текущую неделю запланирован старт регулярных проверок прогресса по запуску Агентства. К ним смогут приобщиться все заинтересованные структуры.

"Основной стратегический вызов - переосмысление функции тылового снабжения для нужд ВСУ от "закупили - передали" в "закрыли потребности наших военных". На первый взгляд, звучит синонимически. Но речь идет о другой концептуальной рамке. Речь идет не только о тендерах без коррупции (это базовая гигиена, условие, без которого нет смысла продолжать что-либо), но и о четком прогнозировании и планировании, политике в сфере качества и ее контроле при приеме товара, распределении и доступе военнослужащих к надлежащему обеспечению, о постоянстве системы безотносительно персоналий и устойчивости к шокам", – подчеркнул Жумадилов.

Справочно. Арсен Жумадилов – крымскотатарский общественный и политический деятель. Имеет значительный опыт в развитии государственных институтов, реформировании публичных закупок. В апреле 2023 года возглавил команду реформы закупок в сфере обороны в рамках Офиса поддержки изменений при Министерстве обороны Украины.