Превратиться в крупнейшего публичного заказчика: новоназначенный глава Агентства ресурсного обеспечения армии Жумадилов рассказал о планах
Министр обороны Украины Алексей Резников назначил руководителя Агентства ресурсного обеспечения армии: Арсен Жумадилов рассказал о планах на должности, среди них – превращение структуры в крупнейшего публичного заказчика
Об этом Жумадилов написал в facebook .
Он отметил, что Агентство при Министерстве обороны Украины, которое будет осуществлять тыловое обеспечение ВСУ, сейчас "есть только на бумаге", однако оно должно заработать уже осенью.
"Должны превратить Агентство из нескольких строк записи у государственного регистратора и устава, чем оно сейчас есть, в ключевого оператора тылового обеспечения армии, крупнейшего публичного заказчика страны, на работу которого полагаются миллионы военнослужащих, к сотрудничеству с которым стремятся тысячи поставщиков, в равных условиях конкурирующих за соответствующее право", – рассказал Жумадилов.
По его словам, среди неотложных задач - внесение Министерством проекта постановления в правительство, которым последнее должно определить Агентство ответственным исполнителем бюджетной программы. Принятие было запланировано на июль, однако из-за процессов в министерстве его отложили на неопределенный срок.
Также на текущую неделю запланирован старт регулярных проверок прогресса по запуску Агентства. К ним смогут приобщиться все заинтересованные структуры.
"Основной стратегический вызов - переосмысление функции тылового снабжения для нужд ВСУ от "закупили - передали" в "закрыли потребности наших военных". На первый взгляд, звучит синонимически. Но речь идет о другой концептуальной рамке. Речь идет не только о тендерах без коррупции (это базовая гигиена, условие, без которого нет смысла продолжать что-либо), но и о четком прогнозировании и планировании, политике в сфере качества и ее контроле при приеме товара, распределении и доступе военнослужащих к надлежащему обеспечению, о постоянстве системы безотносительно персоналий и устойчивости к шокам", – подчеркнул Жумадилов.
Справочно. Арсен Жумадилов – крымскотатарский общественный и политический деятель. Имеет значительный опыт в развитии государственных институтов, реформировании публичных закупок. В апреле 2023 года возглавил команду реформы закупок в сфере обороны в рамках Офиса поддержки изменений при Министерстве обороны Украины.
- Ранее в системе Министерства обороны Украины был создан Офис по поддержке изменений . Он будет готовить предложения к проектам нормативно-правовых актов по внедрению изменений, использованию донорской и технической помощи, привлекать партнеров и мониторить результаты имплементации изменений. Арсен Жумадилов вошел в его команду.
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