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Превратить смартфон в контроллер: Netflix запустил бета-тест стриминга для игр на телевизорах

16 августа, 2023 среда
14:01
Технологии Netflix

Netflix запустил бета-тестирование стриминга для игр на телевизорах, где вместо контроллера выступает смартфон. Компания также анонсирует, что позже подписчики сервиса смогут играть с мобильных и ПК

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что сервис планирует сделать доступ к играм со всех устройств, с которых пользователи могут заходить в Netflix – уже в ближайшие недели начнется бета-тестирование игр для ПК, а позже и на мобильных.

"С 2021 года, когда мы добавили мобильные игры на Netflix, мы сосредоточены на создании замечательных игр для наших подписчиков. Наша цель всегда заключалась в том, чтобы игры были доступны для всех, и мы упорно работаем, чтобы наши подписчики имели доступный, плавный и Сегодня мы делаем первый шаг к тому, чтобы сделать игры доступными на всех устройствах, где наши подписчики пользуются Netflix - на телевизорах, компьютерах и мобильных устройствах", - говорится в сообщении.

В настоящее время ограниченное тестирование бета для телевизоров проходит в Канаде и Великобритании, а через несколько недель испытание начнется на ПК и Mac через Netflix.com.

Сейчас пользователям доступны две игры – Oxenfree от Night School Studio, игровой студии Netflix, и Molehew's Mining Adventure.

"Чтобы играть в наши игры на телевизоре, мы представляем контроллер, который уже держим в руках большую часть дня – наши телефоны. Пользователи ПК и Mac могут играть на Netflix.com с помощью клавиатуры и мыши", – добавляет компания.

Эта ограниченная бета-версия предназначена для тестирования технологии трансляции игр и контроллера, а также для улучшения взаимодействия с участниками со временем. Компания обещает, что со временем игры на телевизоре будут работать на выбранных устройствах партнеров сервиса, в частности потоковых медиаплеерах Amazon Fire TV, Chromecast с Google TV, телевизорах LG, телевизорах Nvidia Shield, устройствах и телевизорах Roku, телевизорах Samsung Smart TV и Walmart ONN. Netflix обещает, что в дальнейшем будут постоянно добавляться дополнительные устройства.

"Сделав игры доступными на большем количестве устройств, мы надеемся сделать игры еще более доступными для наших пользователей во всем мире. Хотя мы еще на ранних стадиях нашей игровой поездки, мы рады приносить радость нашим подписчикам через игры. С нетерпением ждем отзывов от наших бета-тестеров , работа продолжается", - отмечается в пресс-релизе.

  • Стриминговый сервис Netflixзапускает реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара" – проект выйдет уже в ноябре 2023 года.
Канада
Netflix
киберспорт
Великобритания
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