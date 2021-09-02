Превратили в неприкосновенного: Роналду избежал удаления за пощечину футболисту сборной Ирландии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Инцидент произошел на 11-й минуте матча. Криштиану Роналду готовился исполнить пенальти, когда ирландец Дара О'Ши подошел и отбросил мяч в сторону, за что мгновенно получил от португальца пощечину по лицу. Словенский арбитр Матей Юг никак не отреагировал на эпизод.

Роналду не реализовал одиннадцатиметровый, однако, в итоге забил в конце матча два гола и принес сборной Португалии победу 2: 1.