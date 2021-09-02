Превратили в неприкосновенного: Роналду избежал удаления за пощечину футболисту сборной Ирландии
Португалец Криштиану Роналду ударил соперника во время отборочного матча чемпионата мира-2022 против Ирландии, но избежал наказания
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Инцидент произошел на 11-й минуте матча. Криштиану Роналду готовился исполнить пенальти, когда ирландец Дара О'Ши подошел и отбросил мяч в сторону, за что мгновенно получил от португальца пощечину по лицу. Словенский арбитр Матей Юг никак не отреагировал на эпизод.
Роналду не реализовал одиннадцатиметровый, однако, в итоге забил в конце матча два гола и принес сборной Португалии победу 2: 1.
- Напомним, благодаря дублю в ворота Ирландии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром на уровне сборных в истории.
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