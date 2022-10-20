Думаю, как раз в эти дни Путин четко понял, какой стремный народец ему попался.

С одной стороны, покорный, пассивный, с промытым останкинским мозгом – ходячие телевизоры. "Россия отказалась от православия и приняла телевидение". Эти не изменят и пойдут с ним до конца в бездну. А потом им скажут, что партия ошиблась – и они согласятся. XX съезд ЦК КПСС и доклад Хрущева о недостатках культа Сталина не изменили в этой части народа ничего. Он согласился. А когда пришел новый аватар Сталина, так же легко вернулись в лоно. Им можно крутить как угодно и держать в черном теле, бросая кости с царского стола. Им в 1917 году было легко отмыться от Христа – будто в баню сходили. Также легко они вернулись к своей сусальной версии православия после развала совка, версии, за которой не стоит ничего, кроме голой идеологии и служения режиму.

Имам Шамиль, опыт борьбы десятилетий, полученные в веках боли и унижения, никуда не девшиеся. Им тоже бросают кость с царского стола. Но это всегда плата за лояльность

С другой стороны, все эти сыновья гор, степей и лесов с домашними представлениями о божественном мире и человеке, какими-то старыми и никогда до конца не понятными обычаями и понятиями о чести и достоинстве, своими иерархиями, нравственными императивами и – о, да! – стереотипами. Якобы надежно усыплены, но не до конца. Никогда не до конца. Ибо существует нечто такое, как тягость традиции. И сила отца, и мамина сказка (с). Имам Шамиль, опыт борьбы десятилетий, полученные в веках боли и унижения, никуда не девшиеся. Им тоже бросают кость с царского стола. Но это всегда плата за лояльность. Ибо на каком-то уровне никуда не делся ни многостолетний ресентимент, ни своеобразное амбивалентное чувство униженного превосходства, ни просто обычный национализм, ни религиозная исключительность.

Другое дело – ситуация войны. Другая ситуация, когда в руках оружие. Когда 50% психически больны, а 50% чем-то или кого-то обижены (цифры условны, но нормальных там точно нигде нет).

Переход империалистической войны России в гражданскую, а гражданскую в национально-освободительную – это и генеральная программа

И именно здесь пролегает этот разный "болевой порог" между двумя довольно условными и все же выразительными группами. И именно это наш шанс. Как говорила Анна Маляр, "критическая граница соотношения потерь". У этих групп она разная. Мы уже сегодня видим – искрит. А где-то уже и пылает. Это один из немногих наших шансов, чтобы там загорелось по-настоящему. Этот шанс главный, массный, кровавый и темный, как неприкаянная душа Патриса Лумумбы, расстрелянного и зарытого где-то в лесах Конго. Но дело его живет. Поэтому переход империалистической войны в гражданскую, а гражданскую в национально-освободительную – это та генеральная программа, которая должна работать и будет работать в нашу пользу. Хочется, чтобы быстренько.

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Об авторе. Андрей Бондарь, писатель.

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