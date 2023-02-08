Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Решение о превращении Энергоатома в акционерное общество принято законом Украины. Я видел, что в профильном комитете Верховной Рады есть обсуждение о внесении изменений в этот законопроект. На мой взгляд, это все же преждевременное решение. Ведь как можно корпоратизировать Энергоатом без наибольшего их актива - ЗАЭС. Очень много вопросов к этому закону. Да, он принят, однако его следует еще доработать. Я считаю, что во время войны корпоратизировать государственные предприятия не лучшее решение", - считает Плачков.

Экс-глава Госинспекции ядерного регулирования считает, что превращение Энергоатома в АО во время войны может навредить национальной безопасности.

"В законопроекте о превращении Энергоатома в акционерное общество есть множество вопросов. Прежде всего, по лицензированию. Все-таки меняется юридический статус Энергоатома. Также корпоратизация влечет за собой приватизацию непромышленных активов. А во время войны приватизировать непромышленные активы Энергоатома - серьезный вопрос . Это может навредить национальной безопасности", - добавил он.