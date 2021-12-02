Превращал ненависть в силу: Футболист "Милана" Ибрагимович рассказал, как его травили в детстве в Швеции
Шведский форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что ему пришлось много страдать в детстве
Об этом он рассказал в интервью Corriere della Sera.
По словам шведского футболиста боснийского происхождения, в детстве его травили из-за того, что он не был походиж на других.
"Я был ребенком, который всегда страдал. Как только родился, медсестра уронила меня. Я упал с метровой высоты. В школе все были блондинами со светлыми глазами и тонким носом, а я смуглый, темненький, с большим носом. Говорил не так, как они, по-другому двигался. Родители одноклассников хотели, чтобы меня выгнали из школы. Меня всегда ненавидели. И поначалу я это плохо воспринимал", - рассказал Ибрагимович.
Он добавил, что потом научился превращать страдания и ненависть в силу.
"Если я счастлив, то играю в футбол хорошо. Но если я злюсь, обижен, чувствую боль, я играю еще лучше. Я черпаю энергию от людей, которые любят меня. Но от людей, которые меня ненавидят, получаю гораздо больше", - признался Ибрагимович.
- Напомним, 18 ноября "Милан" решил продлить контракт со Златаном Ибрагимовичем еще на один сезон.
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