Превосходит российский "Панцирь": в Турции представили новую систему ПВО
Турецкая оборонная компания ASELSAN представила новую систему противовоздушной и противоракетной обороны GÜRZ
Об этом пишет SavunmaSanayiST.
Стало известно, что она будет показана в рамках Международной выставки оборонной промышленности IDEF'23 в Турции. Речь идет об инновационной системе, предлагающей использование нескольких перехватчиков (пушечных и ракетных) против воздушных угроз на очень малых и малых высотах.
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GÜRZ установлен на бронированной платформе с резиновыми колесами 8x8. Система защищает от БПЛА, вертолетов, боевых самолетов, крылатых ракет и боеприпасов класса "воздух-земля".
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