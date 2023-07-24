Об этом пишет SavunmaSanayiST.

Стало известно, что она будет показана в рамках Международной выставки оборонной промышленности IDEF'23 в Турции. Речь идет об инновационной системе, предлагающей использование нескольких перехватчиков (пушечных и ракетных) против воздушных угроз на очень малых и малых высотах.

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