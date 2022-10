Прецедент Дерипаски: будет ли так с каждым

К персоне Дерипаски западные правительства применили наиболее оптимальную тактику обескровливания российских олигархов: обрубить все их контакты с внешним миром и любого сотрудничающего с ними трактовать как уголовного преступника. Финансовые потери Дерипаски в результате санкций составляют уже от 1 до 2 миллиардов USD. По всей вероятности, часть этих средств в будущем удастся привлечь на репарации Украины.

В конце сентября и начале октября в США и Британии были задержаны несколько сообщников Олега Дерипаски, которые помогали ему уклоняться от санкций. Теперь им, как и самому олигарху, грозит заключение. Максимальный срок – 20 лет. И это уже затрагивает больно. Ибо одно дело, когда тебе арестовывают яхту (ай, построю еще), совсем другое – когда ты остаток жизни можешь провести за решеткой. Дерипаска привык к роскошной жизни, морским круизам и богатым резиденциям. Теперь ему придется захлопнуться в подмосковном имении. Или же каждый раз украдкой покидая границы РФ (даже по дороге на Мальдивы или в Эмираты) трястись, не достанут ли тебя агенты ФБР.

И это еще не всё. Американское правительство рассматривает возможность введения эмбарго на импорт российского алюминия. Компания Дерипаски РусАл является вторым по величине производителем этого металла в мире и третьим по величине поставщиком на рынок США. Если Белый дом решится на запрет, это поднимет цены на алюминий в мире, но обрушит базовый бизнес Олега Дерипаски. За время полномасштабной войны он уже фактически лишился строительного бизнеса в ЕС, инвестиций в Черногории, завода в Украине, теперь, возможно, и недвижимости в США. Показательная экзекуция Дерипаски – это сигнал другим российским олигархам: делайте что-нибудь или утонете с путинским кораблем.

Почему он? Потому что Олег Дерипаска – один из ярких представителей так называемого болота в так называемой бизнес-элите РФ. Как уже было сказано, он не принадлежит к узкому кругу путинских олигархов, густо вымазанных кровью и коррупцией. Он еще из тех, кто вырос на идеях Ельцина - Гайдара - Чубайса. Но при этом он спокойно приспособился к режиму, без особых угрызений совести с ним сотрудничает, а его предприятия добросовестно выполняют оборонные госзаказы. Поддерживает ли он войну? Не то чтобы. В своих публичных высказываниях постоянно называет ее безумием и призывает, что миру нужен мир. Осуждает ли он Путина? Никоим образом. Иногда как бы посетует на абстрактный государственный капитализм в России. И все же поджигатели войны, на его взгляд, сидят на Западе, в Великобритании и Штатах. И тем не менее он содержит 4-этажный особняк за 50 миллионов фунтов стерлингов в престижном районе Лондона и посылает свою очередную девушку рожать в США, чтобы ребенок получил американское гражданство.

29 сентября Офис прокурора США выпустил пресс-релиз о том, что Олегу Дерипаске, его девушке Екатерине Лобановой и двум их сообщницам Натальи Бардаковой из России и Ольге Шрики из США выдвинуты обвинения в сговоре с целью уклонения от санкций. Кроме того, Бардакова и Лобанова обвинены в ложных показаниях, а Шрики – в попытке уничтожения улик. Согласно американскому законодательству максимальные сроки наказания по этим статьям предусматривают от 5 до 20 лет тюрьмы. Кроме того, правительство США сообщило о намерении конфисковать все доходы Дерипаски от совершенных преступлений, в том числе его недвижимость в стране, а также примерно 3 миллиона USD, которые он в 2019 году получил от продажи музыкальной студии в Калифорнии (с чем помогла Шрики).

Эндрю Адамс, директор KleptoCapture (специального подразделения Министерства юстиции США, следящего за соблюдением международных санкций против РФ), заявил, что поражен лицемерием Дерипаски, который, наслаждаясь плодами безжалостного, антидемократического режима у себя дома, в то же время прилагает усилия, в частности и противозаконные, чтобы получить доступ к комфорту и гражданству в Соединенных Штатах. "Несмотря на тесные отношения с Кремлем и огромное состояние, приобретенное из-за связей с коррумпированным режимом, Дерипаска делал все возможное, чтобы жить в стабильном, свободном, демократическом обществе - даже если это означало ложь и уклонение от санкций США", - цитирует Адамса Офис прокурора Соединенных Штатов.

Само обвинение против Дерипаски расписано на 31 странице. И там действительно есть впечатляющие подробности. Например, Екатерина Лобанова, чтобы скрыть от миграционных органов США свою связь с российским олигархом, дважды пыталась въехать в Штаты по паспорту на имя Ворониной Екатерины Олеговны. Первый раз это удалось. Беременная девушка прибыла в страну в 2020 году по туристической визе, после чего прожила 6 месяцев в арендованном пентхаусе в Беверли-хилз, успешно родила и отцом ребенка записала своего "Алека Дерибаско". Во второй раз провернуть подобный номер не удалось. Попытка была уже в июне этого года. Катя снова беременна, но на границе завралась агентам службы безопасности США, получила отказ и вынуждена была вернуться чартером в Стамбул.

Дом Дерипаски в Вашингтоне, washingtonpost.com

Сам Дерипаска тоже пытался поиграть с американскими властями в конспирацию. Он зарегистрировал в США компанию по управлению недвижимостью Gracetown Inc. на имя Олега Мухамедшина. Именно так зовут директора по стратегии и развитию бизнеса компании РусАл. У компании на балансе 3 объекта недвижимости в категории лакшери: два в Нью-Йорке – на Gay Street, 12 и 11 East\64th Street , один в Вашингтоне – на 2501\30th Street . Пользовались ими Олег Дерипаска и его окружение. Очень вероятно, что бывал в этих домах и руководитель российского МИДа Сергей Лавров со своей родней и эскортом. От вашингтонского особняка Дерипаски до российского посольства в США – 10 минут пешком. Фонд Алексея Навального опубликовал целое расследование о том, как лавровцы регулярно пользуются самолетами и недвижимостью Дерипаски по всему миру. Недавно интернет облетело фото, где во время официального визита главы МИД России в Японию Лавров и Дерипаска позируют совместно со своими любовницами – Светланой Поляковой и Екатериной Лобановой соответственно. На снимке все они, кроме Дерипаски, обведены красными кругами; Дерипаска – крайний справа.

Лавров. Дерипаска и их пассии, ibtimes.sg.

Тем временем 11 октября появляется новый горячий релиз , на этот раз от министерства юстиции США, где говорится, что в помощи Олегу Дерипаске обходить санкции обвинен и гражданин Великобритании Грэхем Бонэм-Картер. Он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог после появления в суде, однако США добиваются экстрадиции подозреваемого. Суть претензий состоит в том, что именно через его фирму GBCM Limited перечислялись средства на содержание американской недвижимости российского олигарха. Так же Бонем-Картер занимался роскошным домом Дерипаски в Лондоне, на Belgrave Square,5 . И, возможно, не только ими. Минюст США в обвинении приводит цитату из электронной переписки Бонэм-Картера: "OVD [то есть Дерипаска] хочет, чтобы я создал собственную компанию для управления домом [на Белгравиа Сквер] и, возможно, включил Японию, Италию, Китай и многое другое" .

Ранее претензии к Бонэм-Картеру уже имели и британские власти. В марте 2022-го Национальное агентство по борьбе с уголовной преступностью Великобритании наложило арест на его счета по подозрению, что там хранились средства, полученные путем отмывания средств и реально принадлежащие Дерипаске. Правда, речь идет только о 110 тысячах фунтов стерлингов. Несколько позже в Британии заморозили упомянутое выше здание Дерипаски на площади Белгрейв, а также частный офис на Кливленд-роуд. Их совокупная стоимость – более 50 миллионов фунтов. И теперь, как и в США, может возникнуть вопрос об их конфискации.

А еще у Грэхема Бонэм-Картера есть собственный загородный дворец в 30 км от Лондона. Это историческая достопримечательность на холме Chinthurst Hill. И сейчас это имущество тоже оказалось в зоне риска. Чтобы сохранить свое состояние и свободу, британский приспешник Дерипаски может пойти на соглашение со следствием и давать показания против своего босса. А это может вызвать лавину дальнейших конфискаций активов российского алюминиевого короля. Ибо знает Бонэм-Картер много. Он, кроме прочего, был причастен к приобретению Дерипаской имения Héraclès на французском курорте Сен-Тропе. Это одно из крупнейших домовладений в городе, в состав которого входят три здания, бассейн и парковая зона более 100 гектаров. Стоимость имущества, по оценкам французских риелторов, превышает 200 миллионов евро. Сейчас оно оформлено на компанию SCI Winberg Saint-Tropez , во владельцах которой фигурируют мать олигарха Валентина Дерипаска и его двоюродный брат Павел Езубов. Отец последнего, кстати, заседает в госдуме РФ депутатом. На SCI Winberg Saint-Tropez оформлена и вилла семьи Дерипаски на итальянском острове Сардиния (Порто-Красно, Villa Walkirie). Те же люди – Бонем-Картера, Езубова, Дерипаска-мать – видны и среди бенефициаров/управителей двух квартир в центре Парижа: на Rue del'Universite, 33 (близ Музея Д'Орсе) и на Rue de Berri,38 (недалеко от Триумфальной арки). На все эти объекты еще раньше был наложен арест, но они не отчуждены, так что де-юре все еще находятся в собственности Дерипаски.

Вилла Дерипаски в Сен-Тропе, bearpm.com

Фамилии Езубова и Бонэм-Картера встречаем и среди владельцев аристократического поместья Hamstone House (графство Суррей, недалеко от Лондона). Когда-то в этом историческом доме в стиле ар-деко Уинстон Черчилль планировал высадку британского десанта в Нормандию. В начале 2000-х его приобрела кипрская компания EDENFIELD INVESTMENTS, связанная с Дерипаской. Сейчас поместье выставлено на продажу по стартовой цене 18 миллионов фунтов. Но, похоже, покупатель еще не нашелся. Оно и к лучшему. Возможно, деньги теперь уже не пойдут в карман российскому бизнесмену.

Имение Hamstone House, thetimes.co.uk

Международный журналистский консорциум OCCRP суммарно оценивает активы Дерипаски за пределами России не менее 5,7 миллиарда USD. Вот перечень . Но даже он неполный. В нем нет, например, Николаевского глиноземного завода (о котором речь пойдет чуть дальше) или бокситовых проектов РусАла в Гвинее и на Ямайке. Зато этот список медленно, но уверенно тает.

В частности, Дерипаска оказался в изоляции в глобальном строительном холдинге Strabag , (штаб-квартира в Вене), где ему принадлежит 27,8% акций через офшор Rasperia. Большинство других акционеров заключили неформальный альянс, чтобы отлучить россиянина от управления и заработков. Дерипаска вынужден был покинуть совет директоров Strabag после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Из состава правления вывели и его представителя Томаса Булля. А саму Rasperia лишили дивидендов за 2021 год в размере 57 миллионов евро и права голоса на собрании акционеров. Кроме того, другие владельцы Strabag, чья общая доля превышает 50%, образовали синдикат, планирующий допэмиссию акций, после чего пакет Дерипаски будет размыт до незначительного. Rasperia подала иск в суд, чтобы обжаловать эти решения, но вряд ли у него есть перспективы в нынешних обстоятельствах.

Судебные разбирательства юристы Дерипаски ведут и с властями Черногории. Правда, это дело тянется уже почти 10 лет, после того как обанкротились черногорский алюминиевый комбинат KAP и бокситовые рудники в Никшиче, ранее принадлежавшие группе РусАл. Дерипаска считает, что причиной банкротства стало невыполнение черногорским правительством своих обязательств по обеспечению этих предприятий дешевой электроэнергией и продаже одной из местных электростанций. И требует компенсации в 600 миллионов евро. Два международных арбитража российский бизнесмен уже проиграл. Сейчас идет третий в Стокгольме. Однако рикошетом таких настойчивых притязаний может стать потеря Дерипаской своей многочисленной недвижимости в этой балканской стране. Черногорская пресса и оппозиция требуют расследования обстоятельств приобретения комплекса вилл на мысе Платамуни в 2005 году. В его состав входит большое дворцовое здание на 1600 квадратных метров и 9 коттеджей поменьше, а также 25 тысяч квадратных метров угодий. Связанная с Дерипаской компания Overseas Assets Management приобрела эти земли всего за 627 тысяч евро. Это может быть в 10 раз дешевле реальной стоимости.

Реагируя на международные санкции против российских военных преступников, власти Черногории летом также объявили о замораживании некоторых активов россиян. Но в этот список попали в основном второстепенные персонажи. Имения Дерипаски в нем пока нет. Так же, как и доли в имуществе самого дорогого в Черногории морского резорта Porto Montenegro . Это целый курортный городок, который продолжает развиваться на месте бывшей военно-морской базы вблизи Тивата, площадью 2 миллиона квадратных метров и сметной стоимостью более 8 миллиардов долларов. Однако Олег Дерипаска уже объявил, что вынужден свернуть инвестиции в проект, хоть и остается его владельцем.

12 октября санкции против Олега Дерипаски и связанных с ним юридических и физических лиц своим указом (утверждающим решение СНБО) ввел и президент Украины Владимир Зеленский. Это уже не первая попытка. Но, может быть, наконец последняя. Потому что, например, санкции против группы "РусАл" Украина ввела еще в 2016 году. Однако это не препятствовало 5 последних лет бесперебойно работать Николаевскому глиноземному заводу и экспортировать продукцию в Россию. Формально НГЗ принадлежит двум зарегистрированным в Украине компаниям – "Алюминий Украины" и "Гуардон Украина", которые в свою очередь являются собственностью фирм из экзотического островного государства Аруба. А те принадлежат кипрскому офшору Rusal Alumina Limited. Вот и довели ниточки к Дерипаске. Хотя это и так было секретом Полишинеля. Ибо каждый, кто хоть немного интересовался цветной металлургией, знал, что НГЗ работает на Дерипаску, снабжая сырьем для производства алюминия. Гендиректором завода до сих пор является гражданин РФ Виктор Кожевников, до 2019 года топменеджер в нескольких русаловских структурах, в частности возглавлявший Ачинский глиноземный завод в Красноярском крае.

Вплоть до февраля 2022 Николаевский глиноземный завод обеспечивал до 20% потребностей РусАла в глиноземе. Его нынешние мощности позволяют ежегодно производить до 1,7 млн т этого сырья для выплавки алюминия. В марте 2022-го завод приостановил работу из-за блокирования черноморских портов Украины и обстрелов города. К снижению объемов производства алюминия в РФ это пока не привело, но повысило его себестоимость, поскольку Дерипаска вынужден теперь покупать более дорогое альтернативное сырье в Китае.

Весной текущего года из-за ряда решений судов Закарпатской области корпоративные права и средства на счетах НГЗ были арестованы. Однако это еще не означает отчуждения актива в пользу государства. А речь идет о действительно конкурентоспособном предприятии, которое в будущем можно выгодно продать. Николаевский глиноземный завод входит в сотню крупнейших компаний Украины. На конец 2020 года его активы превышали 7,4 миллиарда гривен. Выручка за 2021 год составила 7,1 миллиарда гривен. Еще несколько лет назад, после первых наложенных на его бизнес санкций, Олег Дерипаска сам пытался продать НГЗ международному сырьевому трейдеру Glencore. Фиктивно или реально – это уже второй вопрос, потому что сделка финально не состоялась. Следовательно, нельзя терять возможность вернуть завод Украине.

Еще один украинский актив Дерипаски, не столь масштабный, но абсолютно дееспособный и ценный – это Глуховский карьер кварцитов, разрабатываемый Баницким месторождением в Сумской области. На карьере добывают сырье для производства кремния – материала, используемого от металлургии до производства солнечных панелей и ВПК. Опять же к первым дням полномасштабной войны большинство добываемых здесь кварцитов экспортировалось в Россию, в адрес компании "РусАл Кремний Урал". 100-процентным конечным бенефциаром и этой компании, и Глуховского карьера кварцитов является один и тот же кипрский офшор – United Company Rusal Silicon Limited. В конце апреля 2022 года имущество и корпоративные права Глуховского карьера кварцитов были переданы государственному агентству АРМА. А уже в августе АРМА передала этот актив в управление компании "Бластко" харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Не следует исключать вариант, что тот может заинтересоваться и МГЗ. Когда-то давно Ярославский с Дерипаской вынашивали совместные алюминиевые проекты в Украине, даже строительство нового алюминиевого завода в Харьковской области.

Но сейчас речь не об этом. История Олега Дериипаски является, пожалуй, наиболее удачным примером того, как можно больно поразить российских олигархов, даже если физически они недостижимы для западного или украинского правосудия. Настолько больно, чтобы те стали неприкасаемыми париями. Чтобы каждый контакт с ними считался постыдным и достойным наказания. Чтобы каждый, кто им помогает или действует в их интересах, понимал, что он совершает незаконные действия. В сентябре 2022-го, по всей видимости из бессильной ярости, Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Краснодара против трех иностранных изданий The Times, The Telegraph и The Nation, обвинив их в распространении недостоверных сведений о нем. Такой иск воспринимается с саркастической улыбкой и, конечно, не будет иметь никаких юридических последствий. Но радует факт, что сторона Дерипаски утверждает, что их босс уже потерял состояние на 2 миллиарда USD. Даже если это преувеличение юристов, то не астрономическое. Грубый подсчет доказывает, что как минимум на миллиард он стал беднее. Будем надеяться, что в октябре эта сумма станет еще немного больше. И что лекало, которое международное сообщество применило к Дерипаске, пригодится и для других пропутинских денежных мешков.