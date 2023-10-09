"Претензии со стороны ГАСУ угрожают полной остановкой производства": КБ "Луч" просит правительство ввести мораторий на проверки
Государственная аудиторская служба снова пришла с проверками в государственное предприятие КБ "Луч", которое выпускает важное для ВСУ вооружение. Компания обратилась к правительству с просьбой ввести мораторий на проведение проверок
Об этом говорится в сообщении КБ "Луч" в Facebook.
Отмечается, что через 10 дней после публичного обращения предприятия по поводу ошибочности выводов Госаудитслужбы и связанных с этим угроз, 29 сентября ГАСУ вновь начала ревизию "отдельных вопросов" деятельности КБ "Луч". В частности, проверяли включение прибыли в состав цены на продукцию предприятия.
ГП "ГосККБ "Луч" за собственные оборотные средства разрабатывает новые системы вооружения, ликвидирует последствия ракетных ударов, восстанавливает и заменяет поврежденное оборудование и продукцию, осуществляет релокацию производства и наращивает производственные мощности. Эти оборотные средства формируются прибылью, получаемой в том числе от государственных контрактов. Требование Госаудитслужбы относительно возврата прибыли является критическим для деятельности предприятия и ставит под вопрос выживание оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнули в госпредприятии.
По их словам, уже третья за время военного положения проверка ГАСУ вызывает удивление и отвлекает работников от разработки и производства вооружения.
"Действия ГАСУ по изъятию ресурсов у предприятий ОПК противоречат государственной политике и приведут к критическим последствиям", - заявили в КБ.
"Луч" обратился в Кабинет министров и Верховную Раду ввести мораторий на проведение, в том числе Госаудитслужбой, проверок предприятий ОПК до прекращения военного положения в Украине.
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В конце июня Госаудитслужба проверила контракты Минобороны и заявила о нарушении у них на 2,5 млрд грн. По мнению службы, украинские производители, сотрудничающие с министерством, не должны закладывать прибыль в контракты с государством. ГАСУ требовало вернуть эти деньги.
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Тогдашний министр обороны Алексей Резников поддерживал производителей оружия и заявлял , что норма этого постановления о запрете на прибыль противоречит Гражданскому и Хозяйственному кодексам и ряду других законодательных актов.
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КБ "Луч" является разработчиком и производителем противотанковых комплексов и ракет к ним. Речь идет о ракетных комплексах "Стугна" и "Корсар", РЗСО "Ольху" и уже знаменитом противокорабельном комплексе "Нептун", также САУ "Богдана". Именно это предприятие в Киеве одним из первыхпыталось уничтожить российские агрессоры еще в середине марта 2022 года. Однако оборудование, запас запчастей и ракет удалось успешно эвакуировать.
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19 сентября госпредприятие обратилось с официальными письмами в органы власти с просьбой урегулировать в соответствии с законодательством выводы Госаудитслужбы, усложняющие выполнение задач разработки и производства Оружия Победы.
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