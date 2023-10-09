"Претензии со стороны ГАСУ угрожают полной остановкой производства": КБ "Луч" просит правительство ввести мораторий на проверки

Об этом говорится в сообщении КБ "Луч" в Facebook.

Отмечается, что через 10 дней после публичного обращения предприятия по поводу ошибочности выводов Госаудитслужбы и связанных с этим угроз, 29 сентября ГАСУ вновь начала ревизию "отдельных вопросов" деятельности КБ "Луч". В частности, проверяли включение прибыли в состав цены на продукцию предприятия.

ГП "ГосККБ "Луч" за собственные оборотные средства разрабатывает новые системы вооружения, ликвидирует последствия ракетных ударов, восстанавливает и заменяет поврежденное оборудование и продукцию, осуществляет релокацию производства и наращивает производственные мощности. Эти оборотные средства формируются прибылью, получаемой в том числе от государственных контрактов. Требование Госаудитслужбы относительно возврата прибыли является критическим для деятельности предприятия и ставит под вопрос выживание оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнули в госпредприятии.

По их словам, уже третья за время военного положения проверка ГАСУ вызывает удивление и отвлекает работников от разработки и производства вооружения.

"Действия ГАСУ по изъятию ресурсов у предприятий ОПК противоречат государственной политике и приведут к критическим последствиям", - заявили в КБ.

"Луч" обратился в Кабинет министров и Верховную Раду ввести мораторий на проведение, в том числе Госаудитслужбой, проверок предприятий ОПК до прекращения военного положения в Украине.