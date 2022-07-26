Об этом сообщает Independent .

Трасс заявила, что не готова напрямую привлекать Британию к войне с РФ. По ее мнению, было бы неправильно напрямую задействовать силы или ресурсы, учитывая, что Украина не входит в НАТО.

"Я не готова к тому, чтобы Соединенное Королевство было непосредственно вовлечено в конфликт. Мы сделали все, что смогли - мы стали первой европейской страной, которая отправила Украине оружие, мы ввели жесткие санкции против России", - сказала глава МИД.

Другой кандидат в премьеры, эксминистр финансов Риши Сунак, прямо не ответил на вопрос о возможном прямом участии Британии в войне, но заверил, что независимо от того, кто станет премьером, Лондон продолжит поддерживать Украину.

Трасс также призвала осторожно относиться к Китаю, чтобы не повторить ошибки, допущенные с Россией и не попасть в зависимость от Пекина. Сунак назвал КНР угрозой национальной безопасности. Кандидаты на пост премьера призвали строже контролировать работу китайских компаний, в частности, ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok.

Консервативная партия будет выбирать нового лидера после отставки Бориса Джонсона с должности премьера. Лидер партии возглавит правительство. Голосование продлится с 4 августа по начало сентября.

20 июля консерваторы проголосовали за то, чтобы Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финальный этап в борьбе за лидерство в партии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb