Претенденты на должность Джонсона ответили на вопрос о возможности прямого участия Британии в войне с РФ
Кандидаты на пост премьера Великобритании Лиз Трасс и Риши Сунак во время теледебатов рассказали о роли страны в войне России против Украины
Об этом сообщает Independent .
Трасс заявила, что не готова напрямую привлекать Британию к войне с РФ. По ее мнению, было бы неправильно напрямую задействовать силы или ресурсы, учитывая, что Украина не входит в НАТО.
"Я не готова к тому, чтобы Соединенное Королевство было непосредственно вовлечено в конфликт. Мы сделали все, что смогли - мы стали первой европейской страной, которая отправила Украине оружие, мы ввели жесткие санкции против России", - сказала глава МИД.
Другой кандидат в премьеры, эксминистр финансов Риши Сунак, прямо не ответил на вопрос о возможном прямом участии Британии в войне, но заверил, что независимо от того, кто станет премьером, Лондон продолжит поддерживать Украину.
Трасс также призвала осторожно относиться к Китаю, чтобы не повторить ошибки, допущенные с Россией и не попасть в зависимость от Пекина. Сунак назвал КНР угрозой национальной безопасности. Кандидаты на пост премьера призвали строже контролировать работу китайских компаний, в частности, ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok.
Консервативная партия будет выбирать нового лидера после отставки Бориса Джонсона с должности премьера. Лидер партии возглавит правительство. Голосование продлится с 4 августа по начало сентября.
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20 июля консерваторы проголосовали за то, чтобы Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финальный этап в борьбе за лидерство в партии.
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