Претенденты на бой с Усиком встретятся в реванше
Британский боксер Джо Джойс активировал опцию реванша после поражения от китайца Чжана Чжилея в первом поединке
Об этом сообщает ESPN .
По словам менеджера британца Адама Морали, Джо Джойс воспользовался опцией о реванше в контракте на первый бой с Чжаном Чжилеем.
"Джойс имел право на реванш в любом из следующих двух боев, но решил провести поединок сейчас", – сказал Морали.
Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в шестом раунде и отобрал у него звание обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет украинец Александр Усик. После победы китаец начал переговоры об организации в июле поединка с обладателем пояса WBC (Всемирной боксерской ассоциации) Тайсоном Фьюри.
В случае отказа немедленно провести бой с Джойсом Чжана ждет штраф за нарушение условий контракта.
- 25 апреля сообщалось, что команды Александра Усика и Чжана Чжилея начали переговоры о поединке .
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