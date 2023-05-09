Претенденты на бой с Усиком встретятся в реванше

Об этом сообщает ESPN .

По словам менеджера британца Адама Морали, Джо Джойс воспользовался опцией о реванше в контракте на первый бой с Чжаном Чжилеем.

"Джойс имел право на реванш в любом из следующих двух боев, но решил провести поединок сейчас", – сказал Морали.

Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в шестом раунде и отобрал у него звание обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет украинец Александр Усик. После победы китаец начал переговоры об организации в июле поединка с обладателем пояса WBC (Всемирной боксерской ассоциации) Тайсоном Фьюри.

В случае отказа немедленно провести бой с Джойсом Чжана ждет штраф за нарушение условий контракта.