Преступления Януковича во время Майдана: ДБР завершило расследование

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ДБР.



Следователи завершили досудебное расследование преступлений Виктора Януковича и других девяти должностных лиц, которые они совершили во время протестов в феврале 2014 года.



За 8 лет расследования было собрано более 1,5 тыс. томов доказательств.



Подозреваемыми в совершении преступлений являются министр обороны, председатель СБУ и его первый заместитель - руководитель Антитеррористического центра, министр внутренних дел и его заместитель, начальник командующий внутренними войсками МВД Украины, исполняющий обязанности начальника главного управления МВД Украины в Киеве, заместитель начальник милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве, командир ГМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в Киеве.

Напомним, 9 ноября 2021 года ДБР сообщил Виктору Януковичу и должностным лицам о подозрении в совершении указанных преступлений.

Всех их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время протестов в Киеве 18-20 февраля 2014 года: совершении теракта с целью устрашения населения, повлекшего тяжкие последствия и гибель людей, в покушениях на убийство и убийствах, превышении служебных полномочий, незаконном препятствии митингов.Следствием установлено, что из-за действий этих лиц в течение трех дней погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

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