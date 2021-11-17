Преступления Януковича во время Майдана: ДБР завершило расследование
ДБР завершило расседание преступлений экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, совершенных во время Майдана
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ДБР.
Следователи завершили досудебное расследование преступлений Виктора Януковича и других девяти должностных лиц, которые они совершили во время протестов в феврале 2014 года.
За 8 лет расследования было собрано более 1,5 тыс. томов доказательств.
Подозреваемыми в совершении преступлений являются министр обороны, председатель СБУ и его первый заместитель - руководитель Антитеррористического центра, министр внутренних дел и его заместитель, начальник командующий внутренними войсками МВД Украины, исполняющий обязанности начальника главного управления МВД Украины в Киеве, заместитель начальник милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве, командир ГМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в Киеве.
Следствием установлено, что из-за действий этих лиц в течение трех дней погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.
- Напомним, 9 ноября 2021 года ДБР сообщил Виктору Януковичу и должностным лицам о подозрении в совершении указанных преступлений.
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