Преступления в военкоматах и ВЛК: ДБР расследует 260 уголовных производств
В рамках 260 уголовных производств, связанных с работой центров комплектования и военно-врачебных комиссий, в 2023 году Государственное бюро расследований арестовало имущество взяточников более чем на 3,2 млн грн
Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ДБР).
В 2023 году ДБР начало 260 уголовных производств по работе должностных лиц центров комплектования и социальной поддержки и военно-врачебных комиссий о совершении коррупционных и других уголовных правонарушений. Из них в суд следователи уже направили 21 обвинительный акт в отношении 35 человек, а также ДБР сообщило о подозрении еще 58 человекам.
ДБР задокументировало факты получения должностными лицами взяток на сумму почти 4 млн грн, за что фигуранты и участники этих схем понесут наказание. По результатам расследований ДБР за год суды арестовали имущество взяточников на сумму более 3,2 млн грн и установили, что преступные схемы нанесли государству ущерб на сумму почти 2 млн грн.
"Бюро предупреждает чиновников, которые вынашивают намерения использовать служебное положение ради собственной наживы во время войны: вас обязательно разоблачат и привлекут к ответственности", - отмечается в сообщении.
Фото: https://dbr.gov.ua/
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