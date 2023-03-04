Об этом он сказал во время международной конференции во Львове "Объединенные справедливости ради", сообщает Укринформ.

"Мы видим много заявлений о различных нарушениях: пытки военнопленных, обвинения в сексуальных и гендерных преступлениях, в целенаправленных обстрелах... Разрушение роддома и театра в Мариуполе, уничтожение источников электроснабжения... Мы документируем показания, собираем доказательства", - подчеркнул Хан. .

Он рассказал о посещении детского дома на востоке Украины. И меня поразили фотографии на стене, которые можно увидеть в любой школе в любой стране мира – или в спальнях наших собственных маленьких детей, фотографии из прошлого Рождества… И вместо этого радостного присутствия детей была тишина обвинений, которые мы получили, что детей депортированы за пределы Украины на территорию РФ".

Хан проинформировал, что его офис, совместная следственная группа (JIT), национальные органы власти получают все больше сообщений о преступлениях, совершенных агрессором в Украине. В этой связи он добавил, что не бывает много доказательств, но нужно обеспечить, чтобы они собирались должным образом.

Важно помнить о Нюрнбергском трибунале

Прокурор МКС отметил: важно помнить о Нюрнбергском трибунале, который определил, что преступления против международного права совершают люди, а не абстрактные субъекты. И только путем наказания лиц, совершивших такие преступления, можно обеспечить исполнение положений международного права.

По его словам, организации общественного общества, "очень часто наши первые партнеры, которые находятся в очень сложных и очень опасных местах в Украине. Поэтому мы вместе разработали рекомендации для организаций гражданского общества, чтобы убедиться, что мы собираем и документируем доказательства, осознавая, что они должны быть максимально полезны для судей, которые будут рассматривать дела в надлежащем порядке".

"Сотрудничество не только с JIT, но и, по моему мнению, с генеральным прокурором действительно невероятно. И я хочу поблагодарить вас и вашу команду за прекрасное сотрудничество со мной лично и с членами моей команды, которые находились здесь. А мы были здесь непрерывно , постоянно присутствующих на местах преступлений", - резюмировал Хан.