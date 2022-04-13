Преступления России в Украине - это то же, что и нацизм под предводительством Гитлера, или еще хуже, - Кличко-младший
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко сравнил преступления Владимира Путина с нацистами Адольфа Гитлера
Об этом сообщает Yahoo Australia.
"Я верю, что путинская Россия показала свое настоящее лицо и мир его увидел. Я по-прежнему не понимаю все эти переговоры с Путиным перед войной. Все предупреждения перед войной не помешали ему совершить то, что он совершил – военное преступление, геноцид. Пропаганда о том, что в Украине есть нацизм и что проводится денацификация - это ложь. То, что российская армия сделала в Украине - это то же, что и нацизм под предводительством Гитлера, или еще хуже. Мы боремся, мир будет бороться. Если говорить о Третьей мировой войне, то, собственно, она идет, это ее начало. Все зашло слишком далеко", – сказал Владимир Кличко.
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