Преступления России в Украине - это то же, что и нацизм под предводительством Гитлера, или еще хуже, - Кличко-младший

Об этом сообщает Yahoo Australia.



"Я верю, что путинская Россия показала свое настоящее лицо и мир его увидел. Я по-прежнему не понимаю все эти переговоры с Путиным перед войной. Все предупреждения перед войной не помешали ему совершить то, что он совершил – военное преступление, геноцид. Пропаганда о том, что в Украине есть нацизм и что проводится денацификация - это ложь. То, что российская армия сделала в Украине - это то же, что и нацизм под предводительством Гитлера, или еще хуже. Мы боремся, мир будет бороться. Если говорить о Третьей мировой войне, то, собственно, она идет, это ее начало. Все зашло слишком далеко", – сказал Владимир Кличко.





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