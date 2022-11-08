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Преступления РФ в Украине. Полиция открыла более 42 тыс. производств и идентифицировала почти 170 тыс. захватчиков

8 ноября, 2022 вторник
22:38
война с Россией

Правоохранители начали более 42 тысяч уголовных производств по военным преступлениям, совершенным оккупантами, также удалось идентифицировать около 168 тысяч захватчиков

Об этом сообщил заместитель Председателя Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе сегодня, 8 ноября, во время визита делегации во главе с Послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд в криминалистический центр, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Цуцкиридзе отметил, что за время полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины Нацполиция начала более 42 тысяч уголовных производств. Они открыты по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими РФ. За это время удалось идентифицировать около 168 тысяч россиян.

"Это военные преступления, совершаемые против гражданского населения, для уничтожения гражданской инфраструктуры, являющейся прямым нарушением международного гуманитарного права", - заявил Цуцкиридзе.

Среди направлений, по которым работают следователи, – преступления, совершенные на временно неподконтрольной Украине территории, обстрелы мирного населения и инфраструктуры, а также фиксация преступлений на деоккупированных территориях.

По словам полицейского, на деоккупированных территориях обнаружено 37 мест, где насильственно удерживались гражданские граждане. На оккупированных территориях правоохранителям известно о 27 таких местах, а также о 7 локациях на территории РФ. Там осуществляются пытки в отношении граждан Украины.

  • Напомним, что в МИДе Чехии выступили за создание спецтрибунала над руководством России.

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Украина
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