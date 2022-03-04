"Преступления Путина угрожают существованию Европы и человечества": Стефанчук призвал мир закрыть небо над Украиной из-за обстрелов оккупантам Запорожской АЭС

Об этом говорится в видеообращении политика.



"Россия поставила Европу и мир на грань ядерного армагедона. Российские оккупационные войска сознательно обстреливают Запорожскую АЭС", – рассказывает он.

По словам главы ВР, боевики сознательно стреляют по АЭС и таким образом хотят вызвать катастрофу общемирового масштаба. Он отмечает, что Запорожская АЭС в разы мощнее и опаснее Чернобыля.

"Все это свидетельствует о том, что преступления Путина достигли общемирового масштаба и угрожают существованию Европы и, возможно, человечества. Эти преступления демонстрируют необходимость введения беспилотной зоны над Украиной, чтобы защитить Европу и мир в целом", - добавил Стефанчук.

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