"Преступления Путина угрожают существованию Европы и человечества": Стефанчук призвал мир закрыть небо над Украиной из-за обстрелов оккупантам Запорожской АЭС
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к парламентам, правительствам и гражданам Европы и мира с призывом закрыть небо над Украиной из-за обстрелов оккупантам Запорожской АЭС
Об этом говорится в видеообращении политика.
"Россия поставила Европу и мир на грань ядерного армагедона. Российские оккупационные войска сознательно обстреливают Запорожскую АЭС", – рассказывает он.
По словам главы ВР, боевики сознательно стреляют по АЭС и таким образом хотят вызвать катастрофу общемирового масштаба. Он отмечает, что Запорожская АЭС в разы мощнее и опаснее Чернобыля.
"Все это свидетельствует о том, что преступления Путина достигли общемирового масштаба и угрожают существованию Европы и, возможно, человечества. Эти преступления демонстрируют необходимость введения беспилотной зоны над Украиной, чтобы защитить Европу и мир в целом", - добавил Стефанчук.
- Как сообщалось ранее, в пятницу, 4 марта, в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что взрыв на Запорожской АЭС будет в 10 раз больше Чернобыля.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир и Европу, в частности, проснуться и остановить российскую армию, ведь взрыв на АЭС может означать конец для всех.
- Исполняющий обязанности генерального директора ЗАЭС Игорь Мурашов сообщил, что ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил обстрелы россиянами ЗАЭС с министром энергетики США и призвал недопустить ядерную катастрофу и закрыть небо над Украиной.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребует экстренного заседания Совбеза ООН по пожару на ЗАЭС из-за обстрелов оккупантов
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