Дипломат высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Не стоит сравнивать преступления Талибана в Афганистане с преступлениями россиян в Украине и президента страны-агрессорки России Владимира Путина в частности. Сравнение преступлений России в Украине с другими странами, где идет война, нужно. Незаконная война России в Украине отличается своей жестокостью, своим несоответствием правилам и своим полным пренебрежением гражданским населением и правилами ведения войны. Это даже не нужно сравнивать с какими-либо другими ситуациями", - отметил Тиберг.

Дипломат подчеркнул, что действия россиян в Украине недопустимы нарушением международных прав и законов о правах человека.

"Российская Федерация вновь продемонстрировала, что она проталкивает свои политические цели вопреки международному праву. Она уже делала это раньше в таких местах как Чечня, Грузия. В Украине РФ делает это с 2014 года. А начиная с 24 февраля 2022 года она делает это в таких местах масштабах, которые раньше мы никогда не видели. Поэтому здесь не нужно никаких сравнений. Это абсолютно недопустимое нарушение международного права, нарушение международного закона о правах человека из-за военных преступлений, совершенных и здесь, и на глобальном уровне", - отметил Тобиас Тиберг.

По состоянию на 23 мая расследуется около 13 тысяч дел о предполагаемых военных преступлениях Российской Федерации.

26 мая Офис генпрокурора сообщил, что правоохранители Литвы и спецпрокуроры объединенных сил собирают доказательства военных преступлений России в Украине – осмотрели разрушения в Харьковской области .

Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Илгварс Клява считает, что военные преступления, которые российские кафиры совершают в Украине и против мирных украинцев, следует рассматривать на международных трибуналах по примеру бывшей Югославии.

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