Преступления Путина и россиян в Украине ужаснее преступлений Талибана в Афганистане, - посол Швеции Тобиас Тиберг
Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг считает, что действия Талибана в Афганистане не стоит сравнивать с преступлениями россиян в Украине, ведь преступления российских военных против украинцев значительно ужаснее
Дипломат высказал такое мнение в эфире Еспресо.
"Не стоит сравнивать преступления Талибана в Афганистане с преступлениями россиян в Украине и президента страны-агрессорки России Владимира Путина в частности. Сравнение преступлений России в Украине с другими странами, где идет война, нужно. Незаконная война России в Украине отличается своей жестокостью, своим несоответствием правилам и своим полным пренебрежением гражданским населением и правилами ведения войны. Это даже не нужно сравнивать с какими-либо другими ситуациями", - отметил Тиберг.
Дипломат подчеркнул, что действия россиян в Украине недопустимы нарушением международных прав и законов о правах человека.
"Российская Федерация вновь продемонстрировала, что она проталкивает свои политические цели вопреки международному праву. Она уже делала это раньше в таких местах как Чечня, Грузия. В Украине РФ делает это с 2014 года. А начиная с 24 февраля 2022 года она делает это в таких местах масштабах, которые раньше мы никогда не видели. Поэтому здесь не нужно никаких сравнений. Это абсолютно недопустимое нарушение международного права, нарушение международного закона о правах человека из-за военных преступлений, совершенных и здесь, и на глобальном уровне", - отметил Тобиас Тиберг.
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