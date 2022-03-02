Преступления против человечности: Канада подала иск против России в Международный уголовный суд ООН из-за войны в Украине
Канада подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против РФ из-за возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине
Об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Укринформ .
“Канада решила обратиться по поводу ситуации в Украине в Международный уголовный суд. Чтобы сделать это, мы работаем с другими государствами-членами МКК, из-за большого количества подозрений в совершении серьезных международных преступлений в Украине российскими силами, в том числе военных преступлений и преступлений против человечности”, - сказала Жоли.
Она подчеркнула, что решение "не было принято легко".
Мы неоднократно призывали Россию прекратить ее непровоцированные и совершенно неоправданные нападения на Украину. На фоне устрашающих событий, которые развиваются на наших глазах, очевидно, что необходимо делать больше", - отметила министр.
Жоли добавила, что Канада твердо поддерживает Украину и храбрых женщин и мужчин, защищающих ее суверенитет и территориальную целостность.
- Напомним, Украина подала иск против России в Международный суд ООН.
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