Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины .

РФ продолжает называть "Азов" нацистами и приравнивать украинских защитников к гитлеровцам.

"Генпрокурор РФ Краснов заявил: "преступления "Азова" по своей жестокости сопоставимы с действиями нацистов во Второй мировой войне…, поскольку установлены факты применения членами "Азова" запрещенных средств и методов ведения войны, поэтому "Азов" – националистическое формирование", – цитируют вражеские манипуляции в ЦПИ.

Кроме того, пророссийский разведчик из США Скотт Риттер уверяет, что Киев очень зависит от поставок американского вооружения, а страх быть отрезанным от поддержки США заставит Зеленского не принимать "опасные" решения: "Все можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит по телефону Зеленскому".

Враг не перестает рассказывать, что украинские воины обстреливают Запорожскую АЭС.

"Представители посольства РФ в США заявили, что обстрелы Запорожской АЭС формированиями ВСУ носят умышленный характер, а для того, чтобы дискредитировать РФ, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы", - эту манипуляцию распространяют в россм

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 7 августа.

Власти Беларуси ограничили доступ к порталу Polskieradio.pl. Пресс-служба вещателя сообщила, что в конце июля белорусские власти признали портал "Польское радио" "экстремистским", доступ к нему сохранялся почти неделю.

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