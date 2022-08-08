"Преступления "Азова", зависимость Киева и обстрелы Запорожской АЭС: СНБО опубликовал новые манипуляции РФ
Россия распространяет дезинформацию относительно "преступлений "Азова", зависимости Киева от американского вооружения и обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины .
РФ продолжает называть "Азов" нацистами и приравнивать украинских защитников к гитлеровцам.
"Генпрокурор РФ Краснов заявил: "преступления "Азова" по своей жестокости сопоставимы с действиями нацистов во Второй мировой войне…, поскольку установлены факты применения членами "Азова" запрещенных средств и методов ведения войны, поэтому "Азов" – националистическое формирование", – цитируют вражеские манипуляции в ЦПИ.
Кроме того, пророссийский разведчик из США Скотт Риттер уверяет, что Киев очень зависит от поставок американского вооружения, а страх быть отрезанным от поддержки США заставит Зеленского не принимать "опасные" решения: "Все можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит по телефону Зеленскому".
Враг не перестает рассказывать, что украинские воины обстреливают Запорожскую АЭС.
"Представители посольства РФ в США заявили, что обстрелы Запорожской АЭС формированиями ВСУ носят умышленный характер, а для того, чтобы дискредитировать РФ, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы", - эту манипуляцию распространяют в россм
- Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 7 августа.
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