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OPINION

Преступление в Верхних Воротах: многим паски этого года станут поперек горла

Ирина Цилык
28 мартa, 2023 вторник
18:02
Мнение

Я видела интервью с бабушкой изнасилованной 14-летней девочки

Она рассказывает, что в какой-то момент вся деревня уже смотрела видео того группового изнасилования ее внучки, а ей никто не сообщил. "У меня простенький телефон, я этого не могла увидеть. И никто, никто не сказал...", — говорит бабушка с горечью.

Не могу перестать думать обо всех тех других молчаливых женщинах (да, в этом деле фигурируют преимущественно женщины, к сожалению). О директоре и учительницах школы, которые написали положительные характеристики насильникам. О маме одного из ребят, работающего секретаршей в сельсовете. О ее коллеге из соцслужбы, которая "защищала" девочку в суде вместо адвоката. О судье, вынесшей условный приговор трем подонкам. Все эти женщины, я уверена, уже скоро планируют печь паски и нести их святить в церковь в кругу своей общины, а затем сесть за щедро накрытые столы вместе со своими семьями. Семейные ценности, все дела.

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Все эти женщины, я уверена, уже скоро планируют печь паски и нести их святить в церковь в кругу своей общины, а затем сесть за щедро накрытые столы вместе со своими семьями. Семейные ценности, все дела

Но, кажется, паски им таки станут поперек горла в этом году. Многое сдвинулось по этому делу за последние несколько дней. Отец потерпевшей все же готов бороться и подавать апелляцию в суд. Огласка этой ужасной истории донесла волну в конце концов на самые высокие ступени: омбудсман Дмитрий Лубинец и министр образования Оксен Лесной обещали взять под свой контроль это дело; надеюсь, Офис генерального прокурора тоже не останется в стороне. Также для подготовки апелляции и защиты потерпевшей собирается группа сильных адвокатов, готовых поработать ради справедливости про боно. То же касается психологической поддержки.

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Не могу перестать думать о девочке. Что она чувствует, как испытывает эту волну внимания к себе? Наверное, очень испугана и растеряна. И все же очень надеюсь, что дело будет доведено до конца должным образом, обидчики получат адекватное наказание, и это поможет их жертве почувствовать и понять, что она не сама в этом великом мире, полном цинизма и несправедливости. И я ничего не знаю о желаниях и намерениях этой девочки, но как взрослый человек с определенным жизненным опытом думаю, что было бы очень важно, если бы она смогла переехать куда-нибудь из этого села. Односельчане не дадут ей там нормально дышать, это очевидно... Сейчас много желающих помочь девушке. Я не видела еще конкретной информации о сборе денег, но жду ее. Дайте знать, если увидите какую-нибудь конкретику, пожалуйста.

Шаг за шагом мы здесь все-таки будем меняться. Ибо знаете, мы были настолько возмущены теми случаями изнасилований, которые причинили русские военные украинцам, но зачем же далеко ходить, если здесь под боком полно того же зла и ощущение безнаказанности цветет буйным цветом?

А еще хочется верить, что шаг за шагом мы все-таки будем меняться. Ибо знаете, мы были настолько возмущены теми случаями изнасилований, которые причинили русские военные украинцам, но зачем же далеко ходить, если здесь под боком полно того же зла и ощущение безнаказанности цветет буйным цветом? А жертвы преимущественно молчат по понятным причинам. Что ж, мы должны последовательно ломать эту систему терпения сексуальных преступлений, чтобы каждый из потенциальных насильников точно знал — тебе это обойдется так больно и так дорого, что ты, сука, должен тысячу раз подумать, прежде чем решиться на такое.

Источник

Об авторе. Ирина Целик, украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений. Член Украинского ПЭН

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