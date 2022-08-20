Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Дипломат прокомментировал новый пакет военной помощи США.



"Сейчас транш на 775 млн и это уже 19-й пакет военной помощи за время пребывания Джозефа Байдена в Белом доме. В этом пакете есть дополнительные позиции по боеприпасам к системам HIMARS и к гаубицам 155-го калибра, и обратите внимание, что там не указана спецификация. Я думаю, что из преступление в Оленовке серьезно подтолкнуло США, я очень надеюсь, именно к новым типам боезарядов", - отметил Валерий Чалый.

Ранее дипломат Александр Щерба отметил, что США будут оказывать военную помощь Украине в разрезе не обороны, а контратаки.

19 августа в США заявили, что предоставят Украине еще $775 млн военной помощи. В пакет войдут боеприпасы для HIMARS, беспилотники и ракетные системы.

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