Преступление в Оленовке серьезно подтолкнуло США к передаче новых типов боезарядов, - дипломат Чалый
Валерий Чалый, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, отметил, что в 19-м пакете военной помощи от Белого дома есть дополнительные позиции по боеприпасам без указанной спецификации
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Дипломат прокомментировал новый пакет военной помощи США.
"Сейчас транш на 775 млн и это уже 19-й пакет военной помощи за время пребывания Джозефа Байдена в Белом доме. В этом пакете есть дополнительные позиции по боеприпасам к системам HIMARS и к гаубицам 155-го калибра, и обратите внимание, что там не указана спецификация. Я думаю, что из преступление в Оленовке серьезно подтолкнуло США, я очень надеюсь, именно к новым типам боезарядов", - отметил Валерий Чалый.
- Ранее дипломат Александр Щерба отметил, что США будут оказывать военную помощь Украине в разрезе не обороны, а контратаки.
- 19 августа в США заявили, что предоставят Украине еще $775 млн военной помощи. В пакет войдут боеприпасы для HIMARS, беспилотники и ракетные системы.
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