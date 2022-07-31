Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Во первых - это месть частных армий, совершивших это преступление за то, как воевали азовцы. Месть за то, сколько они покрошили вагнеровцев, элитных подразделений россиян. Во вторых - это запугивание российских бойцов, чтобы сказать: если вы попадете в плен, украинцы поступят с вами еще хуже. И в третьих, не исключаю, что с военнопленными ужасно обращались. И этот теракт Россия совершила, чтобы скрыть преступления и пытки над военнопленными", - отметил Чумак.

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