Преступление против человечности: почему Россия так спешит проводить принудительную паспортизацию в ВОТ

"Эспрессо" расскажет, какие методы прибегает Россия, чтобы заставить жителей оккупированных территорий стать "гражданами РФ" и для чего это делается.

В статье вы прочтете:

Что такое принудительная паспортизация

Какие законы нарушает Россия

Какова цель паспортизации

К каким методам прибегают оккупанты, чтобы побыстрее провести принудительную паспортизацию

Как реагирует Украина

Что такое принудительная паспортизация

Принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях Украины — процесс, по которому Россия пытается выдавать свои паспорта жителям временно оккупированных территорий Украины, нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины. Это один из элементов войны, которую Россия ведет против Украины с 2014 года.

В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке для всех граждан Украины. Согласно документу, обратиться за получением российского гражданства могут все граждане Украины и "лица без гражданства, постоянно проживающие на ее территории". Ранее гражданство РФ в упрощенном порядке выдавали жителям самопровозглашенных квазигосударственных образований "ДНР" и "ЛНР", а также аннексированного Крыма.



Какие законы нарушает Россия

Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, гарантируемых международным правом, в том числе Будапештским меморандумом 1994 года, который Россия подписала.

Россия нарушает права человека и гуманитарное право, осуществляя принудительную паспортизацию, являющуюся формой коллективного наказания, дискриминации и преследования по национальной принадлежности. Также Россия нарушает право человека на свободу движения, образование, медицинскую помощь, социальную защиту.

Россия нарушает законодательство Украины, которое не разрешает гражданам Украины иметь двойное гражданство, а также предусматривает уголовную ответственность.

Россия может обосновывать и применять ряд принудительных мер, содержащих признаки таких международных преступлений, предусмотренных Римским уставом Международного уголовного суда , как преступления против человечности и военные преступления:

преднамеренное причинение сильных страданий или тяжких телесных повреждений или вред здоровью;

умышленное лишение военнопленного или другого лица, находящегося под защитой, права на справедливое и нормальное судопроизводство;

незаконная депортация или перемещение или незаконное лишение свободы;

перемещение прямо или косвенно оккупационным государством части его собственного гражданского населения на оккупированную им территорию или депортация или перемещение всего или части населения оккупированной территории в пределах или за пределы этой территории;

оглашение отмененными, приостановленными или недопустимыми в суде прав и исков граждан вражеской стороны;

принуждение граждан враждебной стороны к участию в военных действиях против их собственной страны, даже если они находились на службе воюющей стороны до начала войны;

посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее поведение.

Зачем Россия проводит принудительную паспортизацию

Цель этого процесса – легитимизация аннексии Крыма, оккупации Донбасса и новых оккупированных территорий после полномасштабного вторжения, создание предпосылок для вмешательства России в дела Украины, изменение демографической ситуации на оккупированных территориях, а также снижение шансов на возвращение этих территорий под контроль Украины.

Как сообщают в общественной сети "Опора", очевидными причинами принудительной паспортизации является сбор персональных данных для усиления контроля оккупационных властей, что позволяет более эффективно терроризировать население и уменьшать связь Украины с ее гражданами. Учитывая потери, наносимые оккупантам Вооруженных сил Украины, учет и формальное принятие в гражданство РФ облегчает возможности мобилизации населения и принуждения их к участию в войне.

Как происходит паспортизация

Фото: gettyimages

Российские оккупанты применяют различные методы и устрашения, чтобы побуждать жителей оккупированных территорий к получению российских паспортов.

Некоторые из них таковы:

Использование пропаганды и дезинформации, чтобы убедить людей в том, что российский паспорт даст им больше прав, возможностей и социальных гарантий, чем украинский.

Применение административного давления и шантажа, чтобы заставить людей получить российский паспорт или угрожать им лишением работы, жилья, образования, медицинской помощи, пенсии и т.д.

Использование физической силы и насилия, чтобы препятствовать людям использовать украинские документы, изымать или уничтожать, запугивать или наказывать тех, кто выражает протест против принудительной паспортизации.

К примеру, в материале DW идет речь о женщине из Запорожья, которой российские кафиры пригрозили забрать у нее детей, если она не согласится стать "гражданкой России".

Все больше информации о принуждении украинских жителей в паспортизацию звучит в СМИ. Так, в сентябре 2023 года Центр национального сопротивления сообщил, что людям, не имеющим паспорта РФ, отказывают в оказании медицинской помощи. Отмечается, что оккупанты начали отказывать местным жителям в оказании медицинской помощи без медицинского страхования. Остальное можно получить только с российским паспортом.

По информации того же Центра сопротивления, за отказ от российского паспорта жителей временно оккупированных территорий будут лишать места работы. Оккупационные администрации заявили работникам бюджетной сферы, что все они должны получить российский паспорт. В противном случае они не смогут дальше работать. Также их принуждают отказаться от украинского гражданства. Кроме того, захватчики не пускают украинцев в центры занятости. Попасть туда можно будет только при наличии паспорта РФ.

Фото: gettyimages

В Генштабе ВСУ также неоднократно сообщали об угрозах окупантов карательными действиями в случае отсутствия паспорта РФ. К примеру, в марте 2023 г. была информация, что на блокпостах временно занятой территории Херсонской области оккупанты угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов при последующей проверке документов.

В Каховке оккупанты осуществляли поквартирные и домовые обходы. Проводили перепись населения и оказывали психологическое давление, принуждая жителей к паспортизации. Также враг угрожал украинским гражданам, отказавшимся от получения российского паспорта, принудительным выселением из собственных домов и отключением от электроэнергии.

Также российские оккупанты лишают денежной помощи одиноких матерей, не получивших российский паспорт.

1 сентября Центр национального сопротивления сообщил , что к обучению не допускают старшеклассников. Так, в Херсонской области школы передали в так называемые отделы миграции списки учеников, не имеющих паспортов РФ. У учащихся было 10 дней, чтобы "исправить ситуацию" и только тогда они могли быть допущены к занятиям.

Ранее сообщалось, что оккупанты пробуют и другие методы. К примеру, на оккупированных территориях за получение паспортов РФ 14-летним подросткам Россия обещала "выплаты материнского капитала".

Также в сентябре 2023 года руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила о мобилизации людей из ВОТ (временно оккупированных территорий), имеющих российские паспорта.

"Пытаются собирать так называемые отряды территориальной обороны, убеждая местных, что они будут нужны только на этой территории", – рассказала Гуменюк.

Кроме этого, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские захватчики выдают предприятиям на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Херсонской областей "мобилизационные планы":

"Для прохождения "военной службы" в российской армии оккупанты, по имеющимся данным, "зовут" жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. На этот раз, по информации медиа, они выдают предприятиям на ВОТ "мобилизационные планы". количество людей, которых должны направить в службу в армии врага. Кроме этого, в оккупированных общинах Запорожья создаются "военкоматы" и центры набора на контрактную службу. Также на ВОТ рассылают SMS-сообщения с предложением присоединиться к армии РФ".



Реакция Украины

Фото: ГУР

Украина осуждает принудительную паспортизацию РФ в ВОТ как нарушение прав человека и международного права; не признает российские паспорта, выданные жителям оккупированных территорий и не считает их основанием для потери украинского гражданства.

Украина также не собирается наказывать тех, кто вынужден был получить российский паспорт под угрозой депортации, конфискации имущества или других последствий. Кроме того, Украина призывает международное сообщество ужесточить давление на РФ, чтобы прекратить эту агрессивную политику.

Однако в 2022 году Минреинтеграции подготовили законопроект, вводящий уголовную ответственность за получение российского паспорта на временно оккупированных территориях, а именно в случаях:

Получение гражданства и/или получение паспорта РФ государственными чиновниками или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены

Пропаганда, публичные призывы, принуждение к получению гражданства или паспорта государства-агрессора

Ограничение прав людей, не получивших гражданство или паспорт РФ.

В 2023 году вице-премьер Ирина Верещук уточнила, что вынужденное получение паспорта для спасения своей жизни не является преступлением. Если же человек получил паспорт и коллаборирует или совершает другие неправомерные с точки зрения украинского законодательства действия, то правовая оценка этому будет предоставляться в свое время уполномоченными на это органами.