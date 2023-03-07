Пресс-служба Жеваго прокомментировала решение суда первой инстанции об аресте активов предприятий Ferrexpo в Украине

В частности речь идет о части корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", части корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ООО "Еристовский горно-обогатительный комбинат" и части корпоративных прав размере 50,3% от уставного капитала ООО "Билановский горно-обогатительный комбинат". На эти активы был наложен арест в рамках обеспечения иска о возмещении убытков банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн.

Юридические консультанты К.Жеваго отмечают, что это абсолютно незаконное решение, потому что господин Жеваго и члены его семьи не владеют ни одной акцией этих предприятий (что подтверждается данными украинских реестров), а господин Жеваго и члены его семьи имеют отношение к публичной компании Ferrexpo plc (Великобритания) через трастовую структуру. Если действительно суд первой инстанции и пытается наложить арест на какое-либо имущество в рамках данного дела, он должен руководствоваться официальной информацией из реестров соответственно Украины и любых других государств. Чуть больше года назад ФГВФЛ пытался наложить арест на какое-либо имущество г-на Жеваго по этому делу в украинской и иностранных юрисдикциях, но Высокий Суд Лондона не поддержал это требование и обязал выплатить за счет государственных средств компенсацию британским юристам.

Что касается украинского дела против Жеваго: на сегодняшний день ответчик даже не получил искового заявления от Фонда гарантирования вкладов физических лиц и не понимает, какие претензии выдвигает ФГВФЛ в его адрес. Очень надеемся, что во время слушания этого дела ФГВФЛ и его юристы не будут заниматься популизмом и введением общества в заблуждение, а будут соблюдать нормы действующего законодательства.

"Мы считаем, что данный арест - это популистские действия ФГВФЛ с целью никому не нужного пиара и введения общества в заблуждение. И удивляемся, почему указанная сумма ущерба составляет 46 млрд гривен, а не 460 или 800 миллиардов. Данная сумма ущерба никем не подтверждена, не доказана в судебном порядке, и в очередной раз подчеркивает вопиющий популизм и некомпетентность руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц с целью отвлечь внимание общества от неэффективного выполнения руководством ФГВФЛ своих функций на протяжении последних лет", - подчеркивают юридические консультанты Константина Жеваго и добавляют, что это решение - это продолжение действий, являющихся частью политического преследования предпринимателя и мецената.

В пресс-службе К.Жеваго добавляют, что такое несправедливое и незаконное решение суда первой инстанции будет обжаловано ответчиками в судах высших инстанций в соответствии с действующим законодательством Украины.