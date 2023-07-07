Пресс-служба Константина Жеваго прокомментировала заявления ГБР и СБУ об уголовных делах по Полтавскому ГОКу
Пресс-служба Константина Жеваго просит СМИ обратить внимание на факт манипулирования общественным мнением и не распространять недостоверную информацию о ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК)
Речь идет о сообщении ГБР и СБУ о мерах пресечения должностным лицам ПГОКа по уголовному делу о якобы реализации отходов добычи железной руды.
Во-первых, ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" не принадлежит Константину Жеваго. Полтавский ГОК принадлежит публичной компании Ferrexpo, подтвержденной всеми соответствующими украинскими реестрами, - единственной иностранной компании (резиденту Великобритании) с украинскими активами, которая котируется на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE) и является участником индекса FTSE 250. Константин Жеваго не владеет ни одной акцией ни одной украинской компании по добыче железной руды. Он и члены его семьи являются бенефициарами траста, владеющего акциями публичной компании Ferrexpo, зарегистрированной в Великобритании.
Также в очередной раз обращаем внимание, что ЮГОК владеет разрешениями на добычу полезных ископаемых на протяжении более 45 лет, в частности, железной руды, о чем предприятие неоднократно сообщало в СМИ. Так называемые отходы являются нефракционным отсевом - побочным продуктом добычи железной руды, возникающим при добыче руды Полтавским ГОКом уже более 45 лет - с 1978 года. В течение всех этих лет предприятие получает эту продукцию в процессе производства железной руды и реализует ее для нужд народного хозяйства Украины.
Открытые в последнее время уголовные дела в отношении этих отходов не имеют под собой законных оснований и не выдержат ни одного полноценного судебного процесса, если вообще ГБР или СБУ смогут довести их до суда и не закроют свои надуманные расследования еще до передачи их на рассмотрение в суде.
“Нам очень жаль, что во время войны органами прокуратуры, ГБР и СБУ при поддержке некоторых средств массовой информации устраиваются дешевые популистские шоу против предприятий и руководителей, работающих в это тяжелое военное время, обеспечивая надежный экономический тыл, рабочие места для граждан Украины и налоговые поступления в бюджеты разных уровней нашего государства. Мы считаем, что это экономические диверсанты, которые действуют против интересов Украины и в угоду государству-агрессору”, - сообщил Радислав Ткаченко, адвокат по вышеупомянутым делам.
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