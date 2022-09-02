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Пресс-служба Константина Жеваго призывает СМИ не тиражировать информацию, которая не соответствует действительности и наносит репутационный ущерб

2 сентября, 2022 пятница
09:20
Новости Константин Жеваго

Пресс-служба Константина Жеваго призывает СМИ не тиражировать искаженную и ту, которая не соответствует действительности и наносит репутационный ущерб информацию о том, что К.Жеваго может быть задержан за границей и экстрадирован в Украину в соответствии с якобы заявлением Государственного бюро расследований (ГБР)

Эта информация не соответствует действительности и имеет целью манипулировать общественным мнением о чести и достоинстве К.Жеваго и нанести вред его деловой репутации.

ГБР действительно опубликовало сообщение о том, что бюро активно расследует производство по законности пересечения границы военнообязанными гражданами Украины так называемого "Батальона Монако" (название репортажа Украинской Правды от 17 августа 2022 года) после 24 февраля 2022 года, а также другие эпизоды противоправной деятельности некоторых лиц, о которых идет речь в манипулятивном материале "Украинской Правды".

Однако в официальном сообщении ГБР нет упоминания о Константине Жеваго и официальном подтверждении того, что дело касается именно его. К.Жеваго и его адвокатам известно, что против него ГБР было открыто более 6 лет назад уголовное производство, в котором ГБР пытается предъявить К.Жеваго обвинения, не имеющие под собой никаких законных оснований и политически мотивированных.

Относительно вопроса пересечения границы после 24 февраля 2022 года: К.Жеваго никогда не покидал территорию Украины каким-либо незаконным способом. С 2019 г. он находится за границей в связи с личными и медицинскими обстоятельствами. Эти обстоятельства являются уважительной причиной нахождения за границей в соответствии с действующим законодательством Украины.

“Все эти журналистские псевдо расследования – это ничто иное как попытка пиара на его имени и политическая коррумпированность и заангажированность ГБР при предыдущем Генеральном прокуроре. Данное дело рассматривается уже более 6 лет, и за этот промежуток времени уже должно быть расследовано или закрыто, или передано в суд. Но у следователей ГБР нет никакого желания ни закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления, ни передать его в суд. К.Жеваго подал более 10 обращений с просьбами провести следственные действия с ним, дать свои показания, а также в соответствии с решением суда изменить меру пресечения на внесение крупной суммы залога. Но ГБР и Прокуратура под предыдущим руководством не были заинтересованы в расследовании этого дела и обнародовании справедливого решения. Их интересовали только "видосики", благодаря которым они зарабатывали себе дешевую популярность и отвлекали общественность от действительно важных уголовных дел, требующих расследования. Ранее СМИ уже сообщали о том, что на К.Жеваго издана так называемая красная карточка Интерпола, которая не отвечает и никогда не соответствовала действительности и оскорбляет его имя. Интерпол отказал внести К.Жеваго в свою базу из-за политической ангажированности обвинений ГБР и несоответствия этих вопросов уставу Интерпола», - сообщил адвокат Жеваго К.В.

По словам адвокатов Жеваго К.В., распространение ложной, обезображенной и непроверенной информации о Жеваго К.В. является нарушением законодательства Украины, Конвенции о правах человека, нарушает его конституционные права и наносит ущерб его деловой репутации, что повлечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

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