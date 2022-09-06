Речь идет о материале "Экономической Правды" под названием "БЭБ открыло уголовное дело в отношении компании Жеваго" со ссылкой на пресслужбу Бюро экономической безопасности (БЭБ), опубликованное 5 сентября 2022 года, не имеющем ничего общего с действительным положением дел. "Очень жаль, что из-за таких необоснованных сообщений "Украинская Правда" и ее подразделение "Экономическая правда" скатились до уровня "желтой прессы", от которых мы однозначно будем требовать опровержения недостоверной информации", - отметил адвокат Жеваго К.В.

В тексте официального сообщения БЭБ нет ни имени Константина Жеваго, ни названий каких-либо компаний, входящих в группу предприятий бизнесмена. Компании Жеваго платят все налоги и сборы в бюджеты всех уровней своевременно и в полном объеме. Объем уплаченных этими предприятиями налогов исчисляется миллиардами гривен как в 2021 году, так и в первом полугодии 2022 года, когда Украина страдает от российской военной агрессии.

"В последние дни в СМИ увеличилось количество недостоверных публикаций о Константине Жеваго, что явно носит заказной характер. Эти действия направлены на унижение его имени и репутации. Кто бы ни был заказчиком этих статей, ему следует помнить, что любая информация должна быть подтверждена фактами. В противном случае - это клевета, за которую в соответствии с действующим законодательством Украины предусмотрена ответственность", - сообщил адвокат Жеваго К.В.

Адвокат Константина Жеваго отмечает, что никаких следственных действий в отношении компаний, связанных с бизнесменом, не проводилось.

"Органы расследования никогда не анонсируют свои действия до завершения следствия. Данная ситуация выглядит как пиар-акция, направленная на нанесение вреда Константину Жеваго. И БЭБ, и всех представителей СМИ, вовлеченных в эту кампанию, я прошу заниматься своими непосредственными обязанностями, а не дешевым пиаром", - добавил он.

Что касается упоминания в сообщении, на которое опираются некоторые СМИ, что "БЭБ начало уголовное производство по деятельности компании, принадлежащей одному из самых богатых украинских бизнесменов, который сейчас находится в международном розыске": эта информация не касается Константина Жеваго, поскольку он не находится и никогда не находился в международном розыске, о чем сообщалось на прошлой неделе с предоставлением в распоряжение СМИ подтверждающего это официального документа.

Адвокаты Константина Жеваго снова напоминают, что распространение ложной, искаженной и непроверенной информации о Жеваго К.В. является нарушением законодательства Украины, Конвенции о правах человека, нарушает его конституционные права и наносит ущерб его деловой репутации, что повлечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

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