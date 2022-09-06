English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Пресс-служба Константина Жеваго опровергает информацию об уклонении от уплаты налогов, которая не соответствует действительности

Пресс-служба Константина Жеваго опровергает информацию об уклонении от уплаты налогов, которая не соответствует действительности

6 сентября, 2022 вторник
16:31
Общество Константин Жеваго

Пресс-служба Константина Жеваго призывает СМИ обратить внимание на достоверность и не перепечатывать информацию, которая не соответствует действительности, вводит в заблуждение читателей, манипулирует общественным мнением и наносит ущерб чести, достоинству и деловой репутации Константина Жеваго

Речь идет о материале "Экономической Правды" под названием "БЭБ открыло уголовное дело в отношении компании Жеваго" со ссылкой на пресслужбу Бюро экономической безопасности (БЭБ), опубликованное 5 сентября 2022 года, не имеющем ничего общего с действительным положением дел. "Очень жаль, что из-за таких необоснованных сообщений "Украинская Правда" и ее подразделение "Экономическая правда" скатились до уровня "желтой прессы", от которых мы однозначно будем требовать опровержения недостоверной информации", - отметил адвокат Жеваго К.В.

В тексте официального сообщения БЭБ нет ни имени Константина Жеваго, ни названий каких-либо компаний, входящих в группу предприятий бизнесмена. Компании Жеваго платят все налоги и сборы в бюджеты всех уровней своевременно и в полном объеме. Объем уплаченных этими предприятиями налогов исчисляется миллиардами гривен как в 2021 году, так и в первом полугодии 2022 года, когда Украина страдает от российской военной агрессии.

"В последние дни в СМИ увеличилось количество недостоверных публикаций о Константине Жеваго, что явно носит заказной характер. Эти действия направлены на унижение его имени и репутации. Кто бы ни был заказчиком этих статей, ему следует помнить, что любая информация должна быть подтверждена фактами. В противном случае - это клевета, за которую в соответствии с действующим законодательством Украины предусмотрена ответственность", - сообщил адвокат Жеваго К.В.

Адвокат Константина Жеваго отмечает, что никаких следственных действий в отношении компаний, связанных с бизнесменом, не проводилось.

"Органы расследования никогда не анонсируют свои действия до завершения следствия. Данная ситуация выглядит как пиар-акция, направленная на нанесение вреда Константину Жеваго. И БЭБ, и всех представителей СМИ, вовлеченных в эту кампанию, я прошу заниматься своими непосредственными обязанностями, а не дешевым пиаром", - добавил он.

Что касается упоминания в сообщении, на которое опираются некоторые СМИ, что "БЭБ начало уголовное производство по деятельности компании, принадлежащей одному из самых богатых украинских бизнесменов, который сейчас находится в международном розыске": эта информация не касается Константина Жеваго, поскольку он не находится и никогда не находился в международном розыске, о чем сообщалось на прошлой неделе с предоставлением в распоряжение СМИ подтверждающего это официального документа.

Адвокаты Константина Жеваго снова напоминают, что распространение ложной, искаженной и непроверенной информации о Жеваго К.В. является нарушением законодательства Украины, Конвенции о правах человека, нарушает его конституционные права и наносит ущерб его деловой репутации, что повлечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
путін
3 сентября, 2022 суббота
Путин решил, что он получит контроль над Украиной или разрушит ее, - военный эксперт Шерр
Енді Руїс (праворуч) та Луїс Ортіс
5 сентября, 2022 понедельник
В бою с тремя нокдаунами определился претендент на титул WBC в тяжелом весе
Володимир Путін
5 сентября, 2022 понедельник
Путин в ловушке: он стал заложником географии и HIMARS на Юге Украины, - политолог-международник Воля
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.59
    Покупка 39.59
    Продажа 40.4
  • EUR
    Покупка 39.22
    Продажа 40.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
6 сентября
17:52
Эксклюзив
Призываем мир и ООН провести расследование теракта в Оленовке и вернуть пленных азовцев - сестра пленного начальника штаба полка "Азов" Сандра Кротевич
17:51
"Техника вместе с оккупантами превратилась в пожарище": на Донетчине ВСУ уничтожили новейший броневик росгвардии "Патруль"
17:43
Работникам Запорожской АЭС, работающим под российской оккупацией, не угрожает ответственность за коллаборационизм, - Верещук
17:39
Нидерландский город стал первым в мире, где запретили рекламу мяса в общественных местах
17:20
Приложение "Дия"
"Создание и развитие IT-продуктов": Минцифры запустило новый бесплатный курс для айтишников
17:16
"Толкин крутится в гробу". Илон Маск раскритиковал новый сериал "Властелин колец"
16:56
На фото Каховская ГЭС
Работают четыре агрегата из шести: Каховскую ГЭС снова подключили к электросети, - Укргидроэнерго
16:54
Рада запретила транслировать свои заседания во время военного положения. Синхронно со "слугами" голосовали бывшие депутаты ОПЗЖ
16:50
Еврокомиссия утвердила приостановление соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ с 12 сентября
16:31
санкции против РФ
Рада обратилась к ЕС с призывом прекратить выдачу виз гражданам РФ, - Железняк
16:28
"Уровень сервиса, как у европейских дипломатов": Укрзализныця тестирует новые услуги для пассажиров в двух поездах
16:13
Посигналь, если слушаешь Kalush. Килиммен устроил флешмоб в центре Киева
16:11
Выставка об ужасах войны в Украине открылась в немецком Бонне
16:07
В бою с россиянами погиб 27-летний австралийский доброволец
16:05
Обновлено
В Бердянске раздался взрыв возле здания администрации: взорвался автомобиль с "комендантом" оккупированного города
15:53
Эксклюзив
Огрызко
Это последняя зима, когда Россия шантажирует мир энергоносителями - дипломат Огрызко
15:35
Международные организации на практике не могут наказать Россию за теракт в Оленовке, - адвокат защитников Мариуполя
15:13
Эксклюзив
Оккупанты создают на Херсонщине гуманитарный кризис, чтобы обвинить в этом Украину, - журналист Никитенко
15:02
Эксклюзив
Истощение россиян продолжается и оно имеет результаты, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
14:59
В Китае количество жертв вчерашнего землетрясения возросло до 65 человек
14:53
Обновлено
Борис Джонсон
Елизавета II приняла отставку Джонсона и назначила Трасс новым премьером Британии
14:53
Эксклюзив
Авалон в степях Украины
14:50
Пограничника, пленившего командира российской авиачасти, наградили "За заслуги перед ВСУ"
14:40
"Як ти там?": Александр Положинский по возвращении с фронта написал новую песню
14:31
В 2023 году Украина перейдет к переговорам о процессе вступления в ЕС, – Шмыгаль
14:24
В Одесской области высохли заповедные озера, - эколог
14:23
Призвали бойкотировать выступающих за незаконное вторжение: на научно-фантастическом фестивале Worldcon Украину поддержали двумя резолюциями
14:19
Эксклюзив
Ключевая проблема россиян - это пещерный империализм, присущий и псевдолибералам, - дипломат Огрызко
14:13
Олаф Шольц
Шольц блокирует поставки современных немецких танков Leopard 2 в Украину, – Welt
14:11
Ирина Геращенко
"Слуги" предлагают узаконить цензуру на телеканале "Рада", – Ирина Геращенко
14:02
УЕФА запретил "Шахтеру" играть в футболках с логотипом United24
14:00
События на Херсонщине отвлекают оккупантов от Николаевщины, за сутки зафиксировали обстрел только одной общины, - Ким
13:59
"РФ должна защищать и развивать идеалы "русского мира": Путин утвердил новую внешнеполитическую доктрину
13:39
Эксклюзив
Эта война будет продолжаться либо до победы, либо до последнего украинца, - журналист Мустафин
13:29
В Берлине запустили новое медиа для украинцев
13:22
В Украине арестовали активы предприятий депутата госдумы и полковника армии РФ более чем на 1 млрд грн
13:20
Жители временно оккупированного Энергодара сообщили о мощном взрыве в городе
13:14
Обновлено
В Харькове российские ракеты попали в многоэтажку и админздание: трех человек спасли из-под завалов
13:02
"Ни нация в мире не продемонстрировала ценность свободы так страстно, как Украина": украинский народ получит немецкую премию M100 Media Award
12:52
Собирал секретные документы для РФ: жителя Умани приговорили к 12 годам лишения свободы за госпредательство
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV