Пресс-служба Константина Жеваго обратилась к "Украинской правде" с просьбой опубликовать полную запись интервью
23 мая 2023 года на YouTube канале издания "Украинская Правда" вышло авторское интервью Михаила Ткача с предпринимателем Константином Жеваго под названием "Олигарх или "мушкетер"? В поисках Константина Жеваго"
Еспресо.TV публикует обращение прессслужбы бизнесмена Константина Жеваго, поступившее в редакцию.
"Пресс-служба Константина Жеваго обращается к "Украинской правде" с просьбой опубликовать полное видео интервью, поскольку опубликованные фрагменты разговора с Константином Жеваго не раскрывают ответы предпринимателя на важные вопросы в полном объеме", - говорится в сообщении.
По мнению представителей предпринимателя, представление смонтированного материала в таком формате и размере не полностью отражает позицию Константина Жеваго и может восприниматься как проявление самоцензуры.
"Мы благодарны господину Михаилу Ткачу и "Украинской Правде" за сотрудничество и интерес к Константину Жеваго. Вместе с тем просим опубликовать запись интервью с Константином Жеваго полностью", - сообщили в пресс-службе бизнесмена.
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