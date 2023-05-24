Пресс-служба Константина Жеваго обратилась к "Украинской правде" с просьбой опубликовать полную запись интервью

Еспресо.TV публикует обращение прессслужбы бизнесмена Константина Жеваго, поступившее в редакцию.

"Пресс-служба Константина Жеваго обращается к "Украинской правде" с просьбой опубликовать полное видео интервью, поскольку опубликованные фрагменты разговора с Константином Жеваго не раскрывают ответы предпринимателя на важные вопросы в полном объеме", - говорится в сообщении.

По мнению представителей предпринимателя, представление смонтированного материала в таком формате и размере не полностью отражает позицию Константина Жеваго и может восприниматься как проявление самоцензуры.

"Мы благодарны господину Михаилу Ткачу и "Украинской Правде" за сотрудничество и интерес к Константину Жеваго. Вместе с тем просим опубликовать запись интервью с Константином Жеваго полностью", - сообщили в пресс-службе бизнесмена.