Об этом Никифоров заявил в комментарии LIGA.net .

Таким образом он отреагировал на слова Джо Байдена о том, что Владимир Зеленский считал преувеличением его предупреждения о неизбежном вторжении РФ. Никифоров напомнил, что президент Украины в тот период провел три-четыре телефонных разговора с Байденом, которые были посвящены именно этому вопросу.

"Поэтому фраза "не хотел слышать", вероятно, требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И здесь уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", – сказал Никифоров.

11 июня Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский не хотел слышать предупреждения о российском вторжении.

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