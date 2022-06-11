Пресс-секретарь Зеленского прокомментировал заявление Байдена, что президент Украины "не хотел слышать" о вторжении РФ
Представитель Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины осознавал риск полномасштабного вторжения России, но партнеры не прислушались к его просьбе о превентивных санкциях
Об этом Никифоров заявил в комментарии LIGA.net .
Таким образом он отреагировал на слова Джо Байдена о том, что Владимир Зеленский считал преувеличением его предупреждения о неизбежном вторжении РФ. Никифоров напомнил, что президент Украины в тот период провел три-четыре телефонных разговора с Байденом, которые были посвящены именно этому вопросу.
"Поэтому фраза "не хотел слышать", вероятно, требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И здесь уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", – сказал Никифоров.
- 11 июня Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский не хотел слышать предупреждения о российском вторжении.
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