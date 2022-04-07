Пресс-секретарь Путина назвал еще одну причину российского вторжения в Украину
Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что еще одной целью войны в Украине является якобы устранение угрозы Третьей мировой войны
Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью каналу Sky News.
Песков обрисовал ситуацию, при которой Украина вступает в НАТО и решила силовым путем вернуть аннексированный Россией Крым.
"Применяя статью 5 Устава НАТО, странам Альянса, обладающим ядерным оружием, придется защищать Украину. Могла бы быть Третья мировая война. Что сейчас осуществляется (война в Украине, - ред. ) – это защита от любой потенциальной угрозы такой войны" , – заявил Песков.
- Напомним, в Кремле отвергли предложение Украины о переговорах по статусу Крыма.
- 29 марта украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле предложила России договор, предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой о статусе аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.
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