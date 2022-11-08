Пресс-секретарь президента Чехии женился на украинке, которая жила у него как беженка
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек женился на украинке
Об этом со ссылкой на два независимых источника сообщил чешский таблоид "Blesk" .
43-летний Овчачек женился в пятницу и проводит медовый месяц в Чехии. По данным издания, он сошелся со своей избранницей весной.
Жена Овчачека родом из Украины, и они познакомились, когда он предложил ей жилье в рамках помощи беженцам. Также сообщается, что у нее есть сын дошкольного возраста.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.87
Покупка 39.87Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 38.93Продажа 39.97
- Актуальное
- Важное