Пресс-секретарь президента Чехии женился на украинке, которая жила у него как беженка

Об этом со ссылкой на два независимых источника сообщил чешский таблоид "Blesk" .

43-летний Овчачек женился в пятницу и проводит медовый месяц в Чехии. По данным издания, он сошелся со своей избранницей весной.

Жена Овчачека родом из Украины, и они познакомились, когда он предложил ей жилье в рамках помощи беженцам. Также сообщается, что у нее есть сын дошкольного возраста.

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