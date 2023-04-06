Пресс-секретарь ОП: в вопросе возможных переговоров с РФ следует ориентироваться только на Зеленского
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что в вопросе вероятных переговоров с Россией следует ориентироваться на Владимира Зеленского
Об этом пресс-секретарь заявил в комментарии LIGA.net.
Говоря о заявлении одного из советников президента Андрея Сибиги о возможных переговорах с Россией, если ВСУ достигнут предела временно оккупированного полуострова, пресс-секретарь президента утвердил:
"В этом вопросе следует ориентироваться на слова президента Украины – верховного главнокомандующего", - отметил спикер Сергей Никифоров.
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