Об этом пресс-секретарь заявил в комментарии LIGA.net.

Говоря о заявлении одного из советников президента Андрея Сибиги о возможных переговорах с Россией, если ВСУ достигнут предела временно оккупированного полуострова, пресс-секретарь президента утвердил:

"В этом вопросе следует ориентироваться на слова президента Украины – верховного главнокомандующего", - отметил спикер Сергей Никифоров.