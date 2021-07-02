Пресс-секретарь МИД РФ пригласила британского посла в оккупированный Крым
Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что приглашает посла Великобритании в Крым
Об этом Захарова написала в Facebook.
Она прокомментировала заявление посольства Великобритании в Украине.
Захарова заявила, что посол мог бы попасть на полуостров "из нового аэропорта Симферополя, поездом или автомобилем по Крымскому мосту".
"Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы", - заявила Захарова.
В посольстве пока не отреагировали на заявление пресс-секретаря МИД России.
- Посольство в Киеве накануне матча сборных Украины и Англии, выразил надежду на то, что украинские футболисты смогут вскоре играть в Донецке, а потом отдыхать в Крыму.
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