Пресс-секретарь МИД РФ пригласила британского посла в оккупированный Крым

Об этом Захарова написала в Facebook.



Она прокомментировала заявление посольства Великобритании в Украине.

Захарова заявила, что посол мог бы попасть на полуостров "из нового аэропорта Симферополя, поездом или автомобилем по Крымскому мосту".

"Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы", - заявила Захарова.

В посольстве пока не отреагировали на заявление пресс-секретаря МИД России.

Посольство в Киеве накануне матча сборных Украины и Англии, выразил надежду на то, что украинские футболисты смогут вскоре играть в Донецке, а потом отдыхать в Крыму.