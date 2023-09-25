Пресс-офицер артбригады рассказал, как противник сменил логистику на Бахмутском направлении

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Если смотреть на логистические связи врага, то на Бахмутском направлении их несколько. Южнее – это трасса Горловка – Бахмут, где мы постоянно не давали покоя оккупантам. За Горловкой есть еще одна трасса более местного значения Семигорья – Кодема, откуда шло разветвления на Зайцево, Клещиевку, Курдюмовку.Мы также время от времени этот отрезок Семигорья - Кодема понемногу доставали.Поэтому логистическая нагрузка противника переместилась. Дальше идет трасса с Дебальцево, которая менее безопасна для российских войск. - Бахмут и Соледар - Бахмут", - рассказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.



Олег Калашников отметил, что на сегодняшний день именно эти два направления враг использует более полно, чем трассы южнее, потому что на сегодняшний день мы имеем меньше возможностей дотягиваться туда своим оружием.