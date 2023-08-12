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Пресс-офицер: 3-я отдельная штурмовая бригада строит семью из добровольцев

12 августа, 2023 суббота
11:23
Война с Россией

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин отметил, что Силы обороны пытаются продвигаться вперед и максимально сохранить жизнь украинских бойцов

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Строим бригаду на добровольческих началах. Состав бригады состоит чисто из добровольцев, или действующих военнослужащих. Потому что для штурмов нужна семья мотивированных единомышленников. Мы строим именно добровольческое подразделение, это семья собратьев. Такое подразделение немного отличается от других. В нашей бригаде люди находятся на своих местах.Необязательно быть штурмовиком.Если человек имеет какую-то квалификацию и навыки, то это можно реализовать в военном деле.В бригаде неплохо построена медицина, есть обучение.После учений никого не бросают сразу в штурмы.Солдаты должны быть морально готовы и подготовлены с военной точки зрения", – подчеркнул Бородин.

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады добавил, что наступил сложный период в войне, потому что Силы обороны пытаются продвигаться вперед и параллельно максимально сохранить жизнь бойцов, а это сложная задача.

"Когда россияне продвигались, они не думали о жизни своих бойцов. С военной точки зрения им проще. Сочетание штурмов и сохранение жизни бойцов – это тяжелый призыв. Для этого нужно проводить ротации бойцов и обновлять состав", – отметил Бородин.

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