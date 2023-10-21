Пресс-офицер 3-й ОШБр: Силы обороны имеют большие успехи с тактической точки зрения

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Погодные условия немного изменят течение боевых действий, особенно в период между дождями и наступлением холодов, когда все стабилизируется. Конечно, погода все усложнит. Но не всегда, с военной точки зрения, тактической и оперативной ситуации, территории важнее. Сейчас россияне штурмуют, но стираются очень сильно", - подчеркнул Бородин.

По его словам, ВСУ удачно уничтожают враждебную силу и технику окупантов.

"Количество сил и средств, которые Силы обороны уничтожили за это время, артиллерийских, ракетных систем, РЭБ врага, авиации, в некоторых позициях уничтожено больше, чем за первую часть войны. Есть важный элемент, ВСУ имеют успехи. Они более военные, чем те , что хорошо показать в медиа", - заметил Бородин.